Es parte de la esquina más parisina de Rosario, frente a la Aduana. Cita obligada cuando se quiere impresionar a un visitante. Pero, después de casi 40 años, Pasaporte, el bar de Maipú y Urquiza, cerrará sus puertas en septiembre y sus dueños venderán todo lo que contiene. Un grupo de inversores adquirió el inmueble hace meses, pero no terminaba de aclararse cuál sería el destino del comercio que gerencian Pablo Bonilla y sus dos hijos, Luca y Juan. Ahora se sabe: el emblemático bar cerrará definitivamente sus puertas el 8 de septiembre. "Aunque me ofrecieron la posibilidad de comprarlo, no me pareció redituable porque iba a necesitar muchos años para recuperar la inversión", dijo el empresario, extitular del boliche Luna, sobre la decisión que dejará en el recuerdo uno de los lugares más mágicos de la ciudad.
