El director del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) – Antonio José Mauad-- presentó su renuncia este martes, según fuentes oficiales del Ministerio de Defensa, organismo al que está subordinado el SMN. Esto sucedió en el contexto de un plan de reestructuración estatal. Mauad estuvo al frente del SMN casi ocho meses.

El funcionario comunicó su decisión a los delegados gremiales de ATE y después al resto del personal a través de un correo electrónico, donde agradeció el compromiso y el trabajo de los empleados durante su gestión, y manifestó orgullo por haber dirigido la institución.

Su renuncia habría sido resultado de un desgaste acumulado durante la gestión y se trató de una decisión tomada para preservar su integridad personal. El organismo ha estado viviendo tensión gremial ante incertidumbre sobre su continuidad y los planes de reorganización y ajuste, algo que preocupa mucho a los trabajadores, en un contexto de recortes presupuestarios en ciencia y tecnología a nivel nacional.

La polémica originaria

Ya la designación de Mauad había sido polémica, porque carecía de formación académica en meteorología o ciencias de la atmósfera, requisito estipulado en la normativa para ocupar el cargo. Es un militar retirado que peleó en la Guerra por las islas Malvinas y tenía una larga trayectoria como funcionario: fue gerente del Instituto Nacional de Telecomunicaciones en los 90, edecán de Carlos Saúl Menem y pasó trabajó dentro de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Por eso sectores académicos y profesionales del área habían expresado su rechazo al nombramiento, ya que consideraban que no tenía idoneidad técnica para ese trabajo. Incluso el decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, Julián Fernández Bonder, hizo pública una carta dirigida al Ejecutivo diciendo que Mauad “no posee la formación requerida por la normativa vigente”.

Hoy en día ni hay nadie nombrado en su reemplazo –lo habían traído básicamente para aplicar el “plan motosierra”—y los trabajadores permanecen en la incertidumbre.