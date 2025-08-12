Ya había dicho algo similar hace un año atrás con el tema de los alimentos retenidos que se echaron a perder sin que llegaran a los comedores populares. Ahora, en versión recargada vuelve a regodearse creyendo que ejercita un alarde de inteligencia y no hace más que derrapar una vez más demostrando su insensibilidad ante la necesidad y el dolor de muchos compatriotas. Cree que esto le suma, o que al menos no pagará ningún costo. No estaría tan seguro.
"Si fuera cierto que no llegan a fin de mes, la calle tendría que estar llena de cadáveres", dijo. Los lectores de este diario ya saben de quién se trata. No quiero nombrarlo. Pero no es que pide que solo haya algunos, como los que ya han fallecido, que en Mar del Plata, han sido varias personas en situación de calle, quienes además eran perseguidos por la patrulla municipal del intendente Guillermo Montenegro. Seguramente en otras ciudades han ocurrido situaciones similares. Ni hablar en CABA, aunque no tengo registros de ellos.
Hace horas que me resuena la voz del gran poeta Néstor Perlongher, que partiera en 1992. Es su voz recitando su obra “Hay cadáveres”, publicada en 1984, escrita durante la dictadura en su exilio brasileño. No creo que él, el que no se debe nombrar, la haya leído, ni siquiera que haya escuchado hablar de su autor, un militante de la diversidad que resistió a la dictadura y dejó un gran legado poético. Ahí van algunos fragmentos:
“Bajo las matas
En los pajonales
Sobre los puentes
En los canales
Hay Cadáveres
En la trilla de un tren que nunca se detiene
En la estela de un barco que naufraga
En una olilla, que se desvanece
En los muelles los apeaderos los trampolines los malecones
Hay Cadáveres
En las redes de los pescadores
En el tropiezo de los cangrejales
En la del pelo que se toma
Con un prendedorcito descolgado
Hay Cadáveres
En lo preciso de esta ausencia
En lo que raya esa palabra
En su divina presencia
Comandante, en su raya
Hay Cadáveres (…)
En la provincia donde no se dice la verdad
En los locales donde no se cuenta una mentira
-Esto no sale de acá- (…)
Era ver contra toda evidencia
Era callar contra todo silencio
Era manifestar contra todo acto
Contra toda lambida era chupar
Hay Cadáveres (…)
En el campo
En el campo
En la casa
En la Caza
Ahí
Hay Cadáveres
En el decaer de esta escritura
En el borroneo de esas inscripciones
En el difuminar de estas leyendas
En las conversaciones de lesbianas que se muestran la marca de
la liga,
En ese puño elástico,
Hay Cadáveres (…)”
Quizás no haya todavía una enorme cantidad de cadáveres. O que no estén a simple vista. O solo estén dentro de nuestras cabezas. Pero es indudable que mucha gente está sufriendo, y nuestros gobernantes deberían intentar que eso no ocurriese, ni mucho menos generarlo en forma adrede. Cada día tratan de matarnos algo, de que carguemos nuestras muertes internas, los cadáveres simbólicos.
Y lo que es mucho peor aún, lo que no deberían hacer bajo ninguna circunstancia, es desear que haya cadáveres. Pero, ojo, no se equivoquen, que “los muertos que vosotros matáis gozan de buena salud”. Y más tarde o más temprano, regresarán.
El poema en su totalidad se encuentra en youtube.