Ya había dicho algo similar hace un año atrás con el tema de los alimentos retenidos que se echaron a perder sin que llegaran a los comedores populares. Ahora, en versión recargada vuelve a regodearse creyendo que ejercita un alarde de inteligencia y no hace más que derrapar una vez más demostrando su insensibilidad ante la necesidad y el dolor de muchos compatriotas. Cree que esto le suma, o que al menos no pagará ningún costo. No estaría tan seguro.

"Si fuera cierto que no llegan a fin de mes, la calle tendría que estar llena de cadáveres", dijo. Los lectores de este diario ya saben de quién se trata. No quiero nombrarlo. Pero no es que pide que solo haya algunos, como los que ya han fallecido, que en Mar del Plata, han sido varias personas en situación de calle, quienes además eran perseguidos por la patrulla municipal del intendente Guillermo Montenegro. Seguramente en otras ciudades han ocurrido situaciones similares. Ni hablar en CABA, aunque no tengo registros de ellos.

Hace horas que me resuena la voz del gran poeta Néstor Perlongher, que partiera en 1992. Es su voz recitando su obra “Hay cadáveres”, publicada en 1984, escrita durante la dictadura en su exilio brasileño. No creo que él, el que no se debe nombrar, la haya leído, ni siquiera que haya escuchado hablar de su autor, un militante de la diversidad que resistió a la dictadura y dejó un gran legado poético. Ahí van algunos fragmentos:

“Bajo las matas

En los pajonales

Sobre los puentes

En los canales

Hay Cadáveres

En la trilla de un tren que nunca se detiene

En la estela de un barco que naufraga

En una olilla, que se desvanece

En los muelles los apeaderos los trampolines los malecones

Hay Cadáveres

En las redes de los pescadores

En el tropiezo de los cangrejales

En la del pelo que se toma

Con un prendedorcito descolgado

Hay Cadáveres

En lo preciso de esta ausencia

En lo que raya esa palabra

En su divina presencia

Comandante, en su raya

Hay Cadáveres (…)

En la provincia donde no se dice la verdad

En los locales donde no se cuenta una mentira

-Esto no sale de acá- (…)

Era ver contra toda evidencia

Era callar contra todo silencio

Era manifestar contra todo acto

Contra toda lambida era chupar

Hay Cadáveres (…)

En el campo

En el campo

En la casa

En la Caza

Ahí

Hay Cadáveres

En el decaer de esta escritura

En el borroneo de esas inscripciones

En el difuminar de estas leyendas

En las conversaciones de lesbianas que se muestran la marca de

la liga,

En ese puño elástico,

Hay Cadáveres (…)”

Quizás no haya todavía una enorme cantidad de cadáveres. O que no estén a simple vista. O solo estén dentro de nuestras cabezas. Pero es indudable que mucha gente está sufriendo, y nuestros gobernantes deberían intentar que eso no ocurriese, ni mucho menos generarlo en forma adrede. Cada día tratan de matarnos algo, de que carguemos nuestras muertes internas, los cadáveres simbólicos.

Y lo que es mucho peor aún, lo que no deberían hacer bajo ninguna circunstancia, es desear que haya cadáveres. Pero, ojo, no se equivoquen, que “los muertos que vosotros matáis gozan de buena salud”. Y más tarde o más temprano, regresarán.

El poema en su totalidad se encuentra en youtube.