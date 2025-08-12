El tenor italiano Andrea Bocelli llegará por primera vez al mítico Teatro Colón el próximo 17 de noviembre para ofrecer un concierto íntimo dedicado a la música clásica. Será un encuentro único en el que estará acompañado por una orquesta en vivo y que promete ser uno de los eventos musicales más esperados del año en Buenos Aires.

La presentación forma parte de una producción de DF Entertainment, que reunirá en una sola noche la historia, la emoción y la voz inconfundible de uno de los artistas más reconocidos del planeta. Las entradas estarán disponibles exclusivamente en allaccess.com.ar a partir del este martes 12 de agosto y se pueden adquirir con cualquier medio de pago.

Bocelli, con más de 30 años de trayectoria, ha vendido más de 90 millones de discos y acumulado más de 16 mil millones de reproducciones en plataformas digitales. A lo largo de su carrera ha sido galardonado con múltiples reconocimientos internacionales, incluidos 6 nominaciones a los premios Grammy, 6 Latin Grammy, un Globo de Oro, siete Classical BRITs, siete World Music Awards y una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Todas las ubicaciones y precios de Andrea Bocelli en el Colón

Las entradas están disponibles desde este 12 de agosto exclusivamente en la plataforma allaccess.com.ar. La venta será habilitada con cualquier medio de pago y la disponibilidad se espera limitada por la alta demanda.





Los precios varían según la ubicación y contemplan cargos por servicio adicionales. Las cifras corresponden al valor base más el cargo adicional establecido por la organización.

Lista completa de precios oficiales con cargos de servicio

Cazuela Centro: $520.000 + $78.000

Cazuela Lateral: $420.000 + $63.000

Cazuela de Pie: $190.000 + $28.500

Galería 1º Lateral: $365.000 + $54.750

Galería 2º Lateral: $150.000 + $22.500

Galería Centro: $385.000 + $57.750

Palco Alto Centro: $755.000 + $113.250

Palco Bajo Lateral: $755.000 + $113.250

Palco Balcón Centro: $800.000 + $120.000

Palco Balcón Lateral: $755.000 + $113.250

Palco Cazuela: $450.000 + $67.500

Paraíso: $340.000 + $51.000

Paraíso de Pie: $190.000 + $28.500

Platea Balcón: $775.000 + $116.250

Platea Fila 1 a 14: $765.000 + $114.750

Platea Fila 15 a 22: $740.000 + $111.000

Tertulia 1º Lateral: $405.000 + $60.750

Tertulia Centro: $420.000 + $63.000

Tertulia de Pie: $190.000 + $28.500

Tertulia 2º Lateral: $170.000 + $25.500

Las reacciones a los precios fueron variadas: muchos de los interesados se molestaron por los altos valores, mientras que otros defendieron al cantante y sugirieron que "no era su culpa" por estas tarifas. En este contexto, también hubo memes y chistes que se sumaron al debate.

Un hito en la historia del Colón

Será la primera vez que Andrea Bocelli cante en el Teatro Colón, lo que convierte al evento en un hito para la agenda cultural argentina. Los fanáticos podrán disfrutar de su interpretación en un recinto que ha albergado a las figuras más grandes de la ópera y la música clásica mundial.

El concierto se presenta como una oportunidad única de ver a uno de los tenores más influyentes de nuestra era en un formato íntimo y exclusivo. Para los amantes de la música clásica, será un momento para atesorar.

Un artista de talla mundial

El tenor ha cantado para presidentes, papas, casas reales y en los eventos más prestigiosos del mundo, como los Juegos Olímpicos y los premios Oscar. Su estilo combina la tradición lírica con la versatilidad de abordar otros géneros musicales, lo que lo ha llevado a colaborar con figuras como Luciano Pavarotti, Celine Dion, Sarah Brightman, Ed Sheeran, Karol G, Ariana Grande, Stevie Wonder, Dua Lipa y Tony Bennett.

Este concierto en el Teatro Colón no será simplemente un show: será una experiencia irrepetible, donde cada nota resonará en uno de los templos más imponentes de la música internacional. La acústica única del Colón, sumada a la voz de Bocelli, promete una noche inolvidable para los asistentes.

Seguí leyendo