Luego de que los gremios que representan a trabajadores docentes y estatales rechazaran el aumento ofrecido por la gestión provincial por considerarlo “insuficiente”, la administración de Axel Kicillof elevó la propuesta, que ahora quedó a consideración de las bases de cada sindicato.

Como dio cuenta Buenos Aires/12, el último viernes la gestión provincial ofertó un incremento del 3,2 por ciento en dos tramos: 1,6 por ciento para agosto y otro 1,6 por ciento para octubre tanto para los trabajadores de la ley 10.430, como para los trabajadores de la educación. Ahora, llevó la oferta a un 5 por ciento en dos tramos de 2,5 puntos porcentuales cada uno para agosto y octubre, a calcularse sobre la base de los haberes vigentes al mes de julio. De este modo, el incremento acumulado a octubre respecto de diciembre sería del 25,89 por ciento.

La propuesta incluye, además, el llamado a una mesa de monitoreo en septiembre y el compromiso de reapertura de las negociaciones en octubre.

Según señalaron fuentes gubernamentales, la oferta se realizó “cumpliendo sus compromisos aún en el contexto de dificultad financiera que provocan las decisiones y políticas del gobierno nacional”, a lo que sumaron que la administración “priorizó el diálogo con las y los representantes gremiales desde el primer día de la gestión del gobernador Axel Kicillof y así lo seguirá haciendo”.

En cuanto a los estatales comprendidos en la ley 10.430, la oferta incluyó un aumento excepcional en viáticos del 7,5 por ciento, como así también un avance en la Mesa de Carrera Administrativa para jerarquizar el empleo público y el pase a planta permanente del personal transitorio con antigüedad mayor a un año a diciembre de 2023.

“Consideramos que la propuesta presentada constituye un avance en el diálogo, aunque aún requiere un análisis detallado para verificar que responda adecuadamente a las necesidades de los sectores que representamos”, señalaron Pedro Fernández, Miguel Zubieta y Julio Castro desde la Federación de Gremios Estatales y Particulares de la Provincia de Buenos Aires (Fegeppa). Por su parte, los gremios ATE y UPCN, aceptaron la oferta.

“Nos sentimos de los dos lados de la mesa compañeros y compañeras, por ende no tenemos ninguna duda de que vamos a llegar a una solución”, dijo el ministro de Trabajo, Walter Correa a la AM1270. A eso agregó: “si tomamos el último incremento salarial de los trabajadores y trabajadoras del Estado y lo queremos homologar en la secretaría de Trabajo de la Nación no se podría porque superó un 1 por ciento y estuvimos en el orden del 10 por ciento”.

Del mismo modo, este viernes el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) llevó a cabo un encuentro virtual con los representantes de los Ministerios de Trabajo, Economía y la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) donde recibieron la oferta, que ahora se analizará en cada gremio.

Tal informaron los gremios que forman el frente, se incluyó en la negociación la difusión del convenio de “Derecho al respeto de la jornada laboral y a la desconexión digital”, para que sea compartido con inspectores y equipos directivos y se garantice su aplicación, en tanto que la Subsecretaría de Educación elaborará una comunicación que pongan el eje en “la responsabilidad del cuidado parental”, como así también en la obligatoriedad de la asistencia diaria de los y las estudiantes y “el respeto” por el tiempo laboral de los maestros y profesores.

Asimismo, se acordaron encuentros para llevar adelante el tratamiento del Convenio Colectivo de Trabajo para el 21 de agosto, como así también a una reunión de la Comisión Técnica de Condiciones Laborales para el 25 de agosto, donde se pondrá el foco en la sobrecarga laboral, eliminando la duplicación de tareas. Poco después, el 29, se llevará a cabo otro encuentro para evaluar la implementación del nuevo Régimen Académico de Secundaria y las condiciones de trabajo de los docentes en ese ámbito.

Cuánto quedará el sueldo docente con el aumento

De aceptar el aumento ofrecido, los docentes de la provincia de Buenos Aires pasarán a cobrar desde septiembre los siguientes montos: