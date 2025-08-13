Este miércoles 13 de agosto la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores vivirán una jornada con cielo parcialmente nublado y una temperatura que ronda los 11 grados por la mañana. Según el Servicio Meteorológico Nacional, se espera un día fresco, con una máxima de 14 grados, condiciones estables y sin señales de precipitaciones.

Para este jueves 14 se aguarda una jornada completamente soleada, un panorama de cielo despejado y un notable descenso nocturno de las temperaturas, con una mínima en torno a los 6 grados. La máxima será de 12.

El viernes 15 continuará la tendencia, con un cielo caracterizado por nubes bajas que podrían disiparse hacia la tarde dejando paso al sol. La temperatura mínima se ubicará cerca de los 7 grados y alcanzará los 12 como máxima, sin cambios bruscos esperados.