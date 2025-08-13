Los dos traders cercanos a Javier Milei que movieron fondos cripto antes de que se concretara el congelamiento ordenado por la jueza María Servini habían recibido cerca de un millón de dólares en la billetera que luego vaciaron. Sucedió en un período considerado clave en la investigación: fueron tres operaciones llamativas entre el 3 de diciembre y el 4 de febrero ¿De dónde venía ese dinero?

En busca de esa respuesta el fiscal Eduardo Taiano les pidió información a tres exchange (plataformas que funcionan como bancos virtuales) que intervinieron en las operaciones en cuestión: Bybit, Bitget y Binance. Busca identificar a los usuarios. Apareció una transferencia también del falso Julian Peh.



En busca de pagos dudosos

Existen tres acreditaciones sobre las que llamaron la atención la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos, a cargo de María Fernanda Bergalli, y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes, cuya titular es María del Carmen Chena. Estos son los organismos del Ministerio Público fiscal que están en el detalle de la llamada "blockchain" donde se produjeron y se rastrean las operaciones. Señalaron que si se observan los movimientos en dólar cripto en forma cronológica "vamos a encontrar 3 acreditaciones por importes muy significativos que aparecen los días 3/12/2024 (USDT 180.000), 17/1/2025 (USDT 35.000) y 4/02/2025 (USDT 695.990), que suman en un total USDT 910.990".

Las especialistas dijeron que si bien con la información disponible "no es posible saber qué persona física y/o jurídica está detrás de dichas acreditaciones" pero las tres tienen "origen distinto (Binance, Bybit y Bitget) y eso posibilita hacer un pedido formal a las empresas para que proporcionen información vinculada a las transacciones..." . También se requirieron datos sobre quiénes operaron OKX y Kukoin. Según Martín Romeo, un experto en criptomonedas querellante en la causa, "se estima, a modo de hipótesis, que las cuentas de esos exchange son de ellos mismos, de Novelli y Terrones Godoy, y que lo que estaban haciendo era sacar los fondos de ahí, de bancos digitales descentralizados, para pasarlos a billeteras que no tienen custodia o autoridad central".

Bergalli y Chena le dan relevancia a esas tres inyecciones de dólar cripto en la cuenta compartida por los criptobros amigos del presidente, los mismos que le presentaron a los empresarios Hayden Davis, de Kelsier Ventures, y a Peh Chyi Haur (alias Julian Peh), de Kip Protocol, por hechos que se corresponden en una línea de tiempo. Novelli y Terrones Godoy organizaron el Tech Forum, donde hicieron de nexo entre el presidente y empresarios cripo, de inteligencia artificial y blockchain. Davis fue el creador de $LIBRA y se supone que Peh participaría del lanzamiento y de una etapa posterior de reparto de tokens entre pequeños emprendimientos. Después del Tech Forum, en noviembre, Novelli, Terrones, Davis y el exasesor de la Comisión de Valores, Sergio Morales, también imputado, estuvieron juntos en Paraguay. A la vuelta la mayoría estuvo en una reunión, el 21 de noviembre, en la Casa Rosada.

El 30 de enero Davis se reunió en la Casa de Gobierno con Milei. El 4 de febrero, cuando ocurre el último de aquellos tres envíos, Novelli abre dos cajas de seguridad en el Banco de Galicia. Autoriza a su madre y su hermana a ingresar. El 17, tres días después del lanzamiento de $LIBRA (el primero hábil), ambas mujeres entraron a vaciar las cajas.

Otra vez Peh

Otro dato novedoso que aparece en el informe de las expertas que analizaron la trazabilidad es una transferencia de Peh. El 10 de diciembre de 2024 se crea una cuenta identificada como CPE3, que recibe ese mismo día una criptomoneda vinculada directamente a KIP Protocol y que estaría vinculada también a Novelli y Terrones. Recibió 6.759.999 KIP, una moneda que equivalía en ese momento a 202.000 dólares o dólar cripto. Pero perdió valor y hoy cotiza a 3200.

El 27 de diciembre aparece otro ingreso importante (USDT 65.666,667) a la billetera principal que tuvo los movimientos más relevantes y de donde los criptobros movieron los fondos, identificada como CPE1. Todos esos fondos son transferidos después a billeteras de Kucoin.



Peh se registró para una reunión con Milei con un nombre falso y un documento que tampoco era real. Recién la semana pasada se dio con su verdadero nombre. Ahora el fiscal pidió "colaboración al Departamento Interpol de la PFA para que, por intermedio de su par en la República de Singapur, se recaben datos personales de Chyi Haur Peh (ID S7938424J y pasaporte K1827084K); en particular, domicilio, número telefónico de contacto". Le pidió también a la Casa Militar que indique todos sus ingresos a la Casa de Gobierno y la Quinta de Olivos.

