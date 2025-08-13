La disputa lleva meses. Alejandro Garnacho no se sentía cómodo en Manchester United, lo manifestó de manera pública y el vínculo con el equipo, y con los hinchas, se rompió por completo.



Durante las últimas semanas, en pleno mercado de pases, apareció solo una propuesta clara para continuar su carrera en la Premier League: mudarse a Londres y sumarse al Chelsea.

Sin embargo, los números no cerraron para el United y la chance nunca avanzó.

El futbolista, de 21 años, ya tendría el acuerdo para instalarse en Stamford Bridge, con el deseo de disputar la Champions como motor principal. Además, Chelsea viene de salir campeón en el Mundial de Clubes, lo que genera mayor atracción para sumarse al equipo que tiene a Enzo Fernández como capitán.

Pero las negociaciones están estancadas: el United le puso un valor de 50 millones de libras, pero el Chelsea rechazó ese monto y apunta a las 30 millones de libras.

En la última temporada Manchester United terminó en la 15° posición, su peor resultado en 5 décadas. Además de no jugar la próxima Champions, perdió en mayo la final de la Europa League contra Tottenham. Es uno de los momentos más complejos de los últimos años.

Ante este contexto, Garnacho no dudó en plantar posición: si no hay traspaso al Chelsea, el futbolista advirtió que igualmente no volverá a jugar para el United durante la próxima temporada.

No obstante, todavía no hubo respuesta oficial desde el club.

En sus redes sociales el "europibe" se mostró entrenando solo. Tiene un gimnasio privado, totalmente equipado, en su casa. Las paredes las tiene con murales de sus grandes ídolos: Messi, Cristiano Ronaldo, Michael Jordan y Muhammad Ali. También se puede ver su propio dorsal, con el 17 que solía usar en los Red Devils y que parece ya haber quedado en el pasado.

El próximo domingo Manchester United comienza su camino en una nueva Premier League. El debut será un duelo de grandes, contra el Arsenal. Chelsea jugará el mismo día, contra los flamantes campeones de la Community Shield: Crystal Palace.

El 1 de septiembre termina el plazo para transferencias y acuerdos entre clubes. Son los días que restan para que Garnacho, Manchester United y Chelsea tomen una decisión, y que el futbolista no quede sin equipo en los meses previos a su otro gran anhelo: jugar el Mundial 2026.