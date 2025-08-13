La inauguración fue encabezada por la intendenta Soledad Martínez. Participaron miembros del personal de salud, las Damas Rosadas de la Maternidad Santa Rosa y vecinos del oeste del partido.

“En Vicente López ampliamos el Hospital Houssay, una referencia de la región, para el oeste del municipio, una demanda histórica de los vecinos. Uno de cada tres pacientes que se acercan a la guardia vive en esta zona y ahora van a poder tener una atención de calidad cerca de sus casas”, expresó Martinez desde la nueva guardia del hospital.

Este espacio está ubicado en Florentino Ameghino 946, donde anteriormente funcionaba la Unidad de Respuesta Inmediata Carrillo, y fue diseñado como un centro de salud totalmente renovado, equipado con nuevas salas de internación, sector de triage, shockroom, cuatro consultorios, ocho camas para internación, área de enfermería y salas de espera.

Al igual que la que se encuentra en el este del partido, la nueva guardia del Hospital Houssay cuenta con un sistema de triage que clasifica a los pacientes según el nivel de urgencia, con los colores rojo, amarillo o verde, permitiendo mejorar la calidad y seguridad de la atención, reducir los tiempos de espera y optimizar la eficiencia de los servicios de emergencia.

La inauguración de esta nueva guardia se suma a un plan integral de inversión que Vicente López viene realizando en materia de salud, con más de 20 obras en distintos centros y hospitales municipales de todo el partido.

“Esto no fue una decisión improvisada. Cuando pensamos cada obra, lo hacemos escuchando a los vecinos, con un plan claro. Y creemos que no hay mejor manera de igualar los dos lados de la Panamericana que con salud pública de calidad”, agregó la intendenta.

En el último tiempo, la demanda en el sistema de salud municipal creció notablemente, en medio de una falta de respuesta por parte del gobierno provincial. “Es una situación difícil la que atraviesan muchos de nuestros vecinos que dejaron de pagar su prepaga o su obra social. Por eso, desde el municipio damos respuesta a esta demanda. Estamos donde tenemos que estar, ampliando y acercando el sistema de salud, con los médicos del Hospital Houssay, a los vecinos que más lo necesitan”, concluyó Soledad Martínez.