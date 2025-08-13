El esperado estreno de la película Marty Supreme, dirigida por Josh Safdie, ofrece un relato ficticio inspirado en el legendario jugador de ping pong Marty Reisman. Ambientada en los años 50, la cinta promete sumergir a la audiencia en el mundo competitivo de este deporte y narra la historia de un hombre que desafía las expectativas para alcanzar sus sueños.

La historia detrás de la película

Marty Supreme, protagonizada por Timothée Chalamet, relata la vida de Marty Mauser, un joven cuya pasión por el ping pong no es comprendida por quienes le rodean. La visión de Safdie busca capturar la esencia de esa época y sacar a la luz el entusiasmo que este deporte generaba en algunos círculos. A través del lente del director de fotografía Darius Khondji, la película transporta a los espectadores a un tiempo en que los límites entre el deporte y el espectáculo eran difusos.

Chalamet, conocido por su dedicación a los papeles que interpreta, se preparó exhaustivamente para encarnar al protagonista. El actor se sumergió en la técnica del ping pong para ofrecer una actuación lo más auténtica posible, rindiendo así homenaje a este destacado personaje histórico.

Un elenco estelar

Además de Chalamet, Marty Supreme cuenta con Gwyneth Paltrow como una estrella de cine que se cruza en el camino de Mauser y Fran Drescher en el papel de la madre del protagonista. Este talento se suma a un amplio repertorio de actores como Tyler, the Creator, y Abel Ferrara, quienes, juntos, construyen un relato rico en emociones y contrastes.

La película se sostiene sobre la intrigante relación entre los personajes de Chalamet y Paltrow, cuyo romance emerge en un contexto cargado de tensiones personales y profesionales. Este aspecto proporciona una dimensión adicional a la narrativa, permitiendo explorar los desafíos emocionales que enfrenta un deportista fuera de las competiciones.

El retorno de un director icónico

Dirigida por Josh Safdie, Marty Supreme marca su regreso a la dirección tras el éxito de películas como Uncut Gems. Con un guion coescrito por Ronald Bronstein, la película reúne una vez más a Safdie con la productora A24, conocida por respaldar proyectos cinematográficos innovadores y provocativos.

La historia de Mauser, sus sacrificios y su búsqueda de grandeza, encuentra en Safdie un narrador comprometido a reinventar el género del drama deportivo, ofreciendo una obra que promete conmover e inspirar a públicos de todas las edades.

La película Marty Supreme se estrena el 25 de diciembre en Estados Unidos, coincidiendo con una de las fechas más esperadas en el calendario cinematográfico. Las primeras imágenes del tráiler han despertado ya una gran expectación, garantizando una experiencia cinematográfica distintiva en las salas.

