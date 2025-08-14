La Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario brindará un concierto bajo la dirección del maestro Javier Mas. Interpretará el Concierto para clarinete en La mayor de Mozart, con la participación de Ariel de Vedia (solista de clarinete de la Orquesta). Asimismo, se ejecutará la Suite Pelléas et Mélisande de Gabriel Fauré, y la Sinfonía Sevillana de Joaquín Turina (A las 20, en Teatro El Círculo, con entrada gratuita.)