En un futuro no muy lejano, cerca del año 2120, la humanidad no solo lucha por sobrevivir a amenazas alienígenas, sino que también se enfrenta a profundos dilemas éticos sobre la fusión de lo humano con lo sintético.

Alien: Earth, la última serie ambientada en el universo de Alien, revive la adrenalina del terror espacial e introduce conceptos que podrían revolucionar nuestra percepción de la vida y la tecnología. El impacto del accidente de la USCSS Maginot en Prodigy City sacó a la luz los secretos mejor guardados de las corporaciones que prometen eternidad.

Los cyborgs: una visión crítica del futuro humano-tecnológico

Los cyborgs, desde Ash hasta Morrow, han sido parte fundamental en la narrativa de Alien. Su capacidad de interacción humana y operación eficiente en misiones intergalácticas los hace imprescindibles. Sin embargo, la serie introduce un nuevo matiz al describirlos no solo como herramientas a bordo de naves, sino como habitantes de un mundo donde lo humano y lo tecnológico se vuelven indistinguibles. ¿Hasta qué punto reemplaza la tecnología la esencia humana?

Wendy, el híbrido pionero entre conciencia y sintético

El mayor avance en Alien: Earth llega con la creación de híbridos, introducidos a través del personaje de Wendy, interpretada por Sydney Chandler. ¿Son estos híbridos la salvación de la humanidad o su condena? En los laboratorios de Prodigy, la conciencia humana se almacena en cuerpos sintéticos, inmunes al tiempo y la enfermedad. Wendy, anteriormente Marcy, ya no es solo una operativa corporativa. Ahora es una existencia subsidiada, retenida por normas corporativas que trascienden su comprensión infantil.

El juego de las corporaciones: control, avance y el precio de la inmortalidad

El universo de Alien no es solo una lucha física con criaturas del espacio; es también un campo de batalla corporativo. Weyland-Yutani y Prodigy, entre otras supercorporaciones, compiten no solo por la supremacía tecnológica, sino por imponer una ética de control. La carrera por la inmortalidad y sus consecuencias en el microcosmos del poder plantean preguntas necesarias sobre nuestra propia dirección.

En Alien: Earth, ya disponible en Disney+, las decisiones corporativas determinan quién vive y quién se convierte en herramienta de poder.

