No es una novedad: la correspondencia sexual y afectiva de esta época tiene un nombre en inglés establecido por una aplicación y un algoritmo, el “match”. ¿Cuántos jóvenes de la generación Z reconocerán el “Se ha forrrrrrrmado una pareja” con la icónica voz de Roberto Galán remarcando las r? Antes de Tinder, Okcupid, Grindr y Bumble, quienes buscaban pareja iban a la televisión y llenaban un “cartoncito del amor” con el nombre del otro y la otra que le gustaba. Y antes de eso, o en paralelo, existían los “amores clasificados", los Fonos Bares o los encuentros de “solos y solas”.

Las personas siempre necesitaron ayuda para encontrar pareja. En la era de la digitalidad las apps de citas son la opción que ha logrado concretar matrimonios, amantes casuales o temporarios o simplemente brindaron entretenimiento. ¿Se puede hablar de nuevas afectividades a la hora de hablar de amor? ¿O es más de lo mismo mediado por las pantallas? ¿Hay una “reinvención del amor”? Ese es el título del libro que acaba de publicar Joaquín Linne por Siglo XXI. El sociólogo y magíster en Comunicación y Cultura y doctor en Ciencias Sociales por al Universidad de Buenos Aires (UBA) se dedicó a mapear las aplicaciones y sus usos durante los últimos cinco años. Su indagación quedó plasmada en La reinvención del amor, una etnografía de cómo es enamorarse, tener sexo, amigxs y/o mascostas en tiempos de Tinder.

El libro es una etnografía virtual que combinó autoetnografía, observaciones, entrevistas y encuestas a jóvenes heterosexuales sobre cómo viven y organizan sus vínculos. Linne dialoga con clásicos de la socióloga Eva Illouz y la filósofa Tamara Tenembaun, entre otros textos escritos sobre la trama más universal de todas: el amor.

Joaquín Linne indaga en los modos de vincularse en nuestra época. Foto: Jose Nico.

Si bien el autor tiene un largo recorrido de investigación sobre Internet, redes sociales y las subjetividades de las nuevas generaciones, este libro comenzó a escribirse en febrero de 2020, el año pandémico. En ese entonces el autor había terminado una relación de una década y una tarde scrolleando, en Instagram, dio con una publicidad de Tinder Plus gratis. En su búsqueda personal salieron respuestas colectivas.

Lejos de la tecnofobia y quizás un poco más cerca del tecno optimismo, el autor plantea un acercamiento sobre los desafíos y los riesgos de las citas. Dice: “Dos personas se conocen, toman algo, pasean por lugares comunes y se hacen la misma pregunta: ¿volveremos a encontrarnos?". Como un voyeur buceó en las descripciones de las biografías de mujeres y varones heterosexuales para poder narrar las subjetividades digitales que las personas construyen allí. Algunas de ellas:

“Periodista y profesor (no pobre). Remonto cualquier situación (velorios, reuniones de consorcio). Busco desde una noche de diversión hasta la madre de mis hijos y todo lo que hay en el medio” (varón, 36).

“La vida real me arruga la ropa. Carezco de aptitudes sociales, pero sé mucho de comics y videojuegos. Voy y vengo de Tinder, más en cuarentena”. (Varón, 30 años)

“Desparasitada con vacunas al día. 1º regla en cuarentena: no enamorarse, todos están aburridos. Doy pocos likes, no busco nada y busco todo”. (Mujer, 36 años)

¿Con qué te encontraste en esta búsqueda que hiciste? ¿cómo es el proyecto del amor hoy?

—En el siglo XX después de experimentar y probar con algunas relaciones, finalmente te quedabas con alguien. Ahora crece la tendencia hacia una mayor exigencia o dificultad para elegir pareja, marcada por un proceso de selección más complejo y reflexivo en el que influyen factores como la compatibilidad de valores y aspiraciones profesionales, y la percepción de estabilidad emocional. Hoy queremos todo. Queremos que la pareja sea un amigo, un amante, un compañero, etcétera y al mismo tiempo que nos provea familia, seguridad, refugio y todo lo que daba la institución familia antes. Aparece mucho la palabra libertad en las biografías: “Soy un alma libre”, “Me gusta la libertad”, “Estoy contento con mi vida”. Pero al mismo tiempo son personas que están en las apps tratando de conocer a alguien. Tenemos el plan del siglo XXI, el de las amistades, de viajar, de pasarla bien, tener experiencias y todo eso, al mismo tiempo, no es fácil.





Hay un concepto que desarrollás en el libro que es el de la “gamificación”, de la cotidianeidad “gamificada” que pareciera también ser parte del nudo del desencuentro heterosexual. En un mundo con cada vez menos rituales y juegos, ¿encontraste algo bueno de esa lógica gamer?

—En las apps estamos sumando puntos, niveles. El juego está en todos lados. La lógica gamer es muy pregnante. Ponemos etiquetas digitales, hay reglas estratégicas, hay lenguaje específico como los memes, los stickers. Jugamos con el swipe sin exponernos, sin tener que sufrir ni sin peligro de herir a nadie ni viceversa. Los varones tienden a estar más subjetivados, más influenciados por el videojuego, por las lógicas del porno y las mujeres más por los feminismos y los cambios de paradigma. Hay una exigencia de deconstrucción, de que hay que hablar de las emociones, escuchar. Cosas que no estaban tan presentes en las generaciones anteriores. Ahí hay, muchas veces, un choque heterosexual.

Las apps, como negocio, plantean esta paradoja que es que el éxito es que salgas de ahí pero a la vez, no les serviría a los dueños que te vayas, ¿cómo las usan las personas que no encuentran pareja estable? ¿Están ahí siempre? ¿Salen y entran?

—Es muy común el uso intermitente. No usarlas por un tiempo, borrarlas, migrar a Instagram y después volver. La gente trata de encontrar otra gente. Entonces, muchos ponen en las bios: “Busco alguien que me saque de acá”. Son muchos los que ponen que son felices con sus perros y sus amigos, que son lo mejor de todo, pero a su vez están ahí. Algunos buscan amistades y otros más el modo más clásico de pareja del siglo XX. También son útiles para como validación y como erotización, mueven el deseo. Están quienes le dan un uso medio voyeur, de juego, para aprender, para jugar y a su vez, también, de búsqueda para experimentar, para vivir la la la propia porno.

Mucha gente vive lejos para encontrarse, llegan cansados o tienen poca plata entonces después del match, van al chat y ahí se quedan, no hay encuentro.

¿Hasta dónde puede el algoritmo resolver las cuestiones del amor?

—En las apps se pone altura, distancia, ideología, religión, gustos… en OkCupid podés contestar hasta 1000 preguntas y te arma un algoritmo 89% de afinidad con esta persona. Y eso funciona, pero también todo se determina cuando las personas se encuentran. A veces hay piel y otras no. Hay distintas expectativas o velocidades, ritmos, frecuencias. Además hay mucho glitch. A veces las fotos que suben no representan cómo es la persona ahora o está muy cambiada. También se ponen muchas cosas aspiracionales para venderse y después en la presencialidad cada uno hace lo que puede. Estamos atravesados por la derecha, hay una crisis de de natalidad, un desmantelamiento del estado de bienestar y todo esto repercute. En la Ciudad de Buenos Aires tenemos el doble de mascotas que de hijos menores de 10 años. Pero no podemos echarle la culpa de todo eso a las tecnologías, a Internet o a las apps. En parte somos hamsters guiados por los algoritmos y a su vez somos seres más libres que, dentro la plata que tenemos y el deseo, elegimos más o menos con quién estar. Hay una ilusión del match perfecto. Podemos decir que las apps no colaboran con la estabilización de los vínculos pero tampoco el capitalismo, ni el patriarcado ni este momento histórico que nos toca vivir.