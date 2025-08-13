En sintonía con la verba insultante que el presidente de la Nación utiliza cuando está nervioso, y en modo campaña electoral, el ministro de Economía, Luis Caputo, tildó de “merda” (“mierda”, en español) a la oposición y la acusó nuevamente de ser la responsable del desbarajuste que atraviesa el plan económico que él mismo diseñó y puso en marcha.

El insulto en italiano al que apeló el titular del Palacio de Hacienda fue lanzado durante su discurso en un acto frente a desarrolladores inmobiliarios. Si bien la actividad se trató de una iniciativa pensada para disertar sobre ese mercado, Caputo aprovechó y desplegó su diatriba del miedo contra el sector que enfrentará a la Libertad Avanza en las próximas elecciones legislativas.

“Todo el mundo duda: ¿no volverán estos merda a hacer lío?”, dijo frente a la platea, en clara alusión a la oposición y con la intención de depositar en ella la responsabilidad por la crisis que atraviesa el modelo financiero del gobierno de Javier Milei.

La expresión de Caputo tiene un marco más amplio, la campaña electoral en la que el oficialismo aplica una estrategia tan básica como previsible: endilgarle sus errores a otros colores políticos, embarrarle la cancha con datos falsos y atribuirle acciones inexistentes, tal como lo hicieron con el gobernador Axel Kicillof hace días atrás.

Las tasas vuelan

Durante el evento, Caputo asumió que "las tasas siguen siendo altas y los plazos cortos" en pesos, por lo tanto ahí hay un problema. Y aconsejó al auditorio que "no se enganchen con el riesgo país, hoy está pasando algo particular, las empresas se están endeudando a una tasa muchísimo más baja que el soberano".

Además afirmó: "Yo también jorobo con que empiecen los créditos en dólares" y adelantó que el Banco Nación "va a poner una línea para desarrollos en dólares, urbanos y suburbanos, a 72 meses a tasas super razonables con la que posibilidad de que le puedan trasladar el crédito al contador. Creo que es una gran noticia para el sector".

La semana arrancó con las tasas al alza y el enfriamiento de la economía ya comenzó a tener más espacio en los medios y en los voceros de las empresas.

Caputo contra el Congreso

Esta vez, el Caputo en campaña apeló a la receta habitual cuando no la cosa no anda bien: el miedo. No sólo atacó con descalificaciones sino que, además, acusó al mayoritario arco opositor en el Congreso de sancionar leyes “desfavorables”.

“Nada que sea bueno para el país puede pasar por ley porque el Congreso quiere que al país le vaya mal”, dijo en alusión a las medidas votadas por el Parlamento, como por ejemplo el aumento a jubilados, el mayor financiamiento para el Hospital Garrahan y las universidades nacionales, y el incremento en los tratamientos para personas con discapacidad.

Para el "mejor ministro de Economía de la historia", según dice Milei, eso es hacer que al país “no le vaya bien”. Luego contrastó esas medidas a favor de sectores vulnerables con los presuntos resultados positivos de su plan económico. Es más, aprovechó para insistirle a los empresarios inmobiliarios con la cantinela del supuesto equilibrio fiscal y la macroeconomía. Y también claro, les pidió que voten la lista libertaria.

Merda

“Tienen que convencerse que esta vez es diferente por la macro”, dijo casi con tono de ruego y enfatizó que “la Argentina nunca tuvo estos números ni estabilidad macro”.

“La micro está mucho más en los empresarios y en los emprendedores porque la macro da espacio para que ustedes florezcan”, añadió con tono melifluo.

En ese contexto aseguró que, en su opinión, “todo el mundo duda” de lo que pasará ante la posibilidad de que el oficialismo pierda y sectores de la oposición a los que él llamó en italiano “merdas”, vuelvan a asumir el control del Estado. Aunque contradictoriamente aseguró que el presidente será reelecto en 2027.

Luego lanzó una incomprobable promesa de campaña: “Si al Gobierno le va bien en las elecciones las cosas se harán más rápido”, pero, en caso de que el resultado no sea el esperado, los objetivos se cumplirán igual “aunque demandará más tiempo”.

Eso sí, reconoció que debido al estado actual de la economía “se tardará mucho tiempo” en recomponer un mercado de capitales para financiar proyectos inmobiliarios, pero aseguró que por este camino se alcanzará en el largo plazo.

También les aconsejó a los empresarios del sector que cambien el chip y en lugar de pensar en “negocios calzados” evalúen inversiones para obtener la rentabilidad de aquí a dos años. “Si todo sigue de esta forma, en dos años, cuando vayan a comprar un terreno les van a facturar la estabilidad macro, la del dólar y una economía en mejores condiciones”, arriesgó.