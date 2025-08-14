El próximo sábado 23 de agosto, en el Molino Marconetti de la ciudad de Santa Fe se llevarán adelante las XXIV Jornadas Anuales de la Escuela de la Orientación Lacaniana Sección Santa Fe, tituladas: “Habitar un cuerpo, lo que habla y lo que no”. Se darán cita psicoanalistas de todo el país, para trabajar “…el difícil problema que para cada sujeto, conlleva la relación con su cuerpo, ese que se puede pretender propio pero que, sin embargo, comporta una ajenidad radical”.

Estará presente Alejandra Glaze, enlace de la sección Santa Fe con el Consejo Estatutario de la EOL, y Silvia E. Tendlarz, presidenta del Consejo Estatutario de la EOL, que hablará sobre “Cuando el cuerpo se va”. Luego será la conferencia “El cuerpo y la máquina”, dictada por Fabián Naparstek, Miembro de la EOL y AMP (AME).

La Jornada será una ocasión propicia para el intercambio de saberes entre colegas, orientados por un argumento epistémico vivaz que invita a interrogar por un lado las modalidades de presentación en la época de este problema de habitar un cuerpo, y los desajustes que el sujeto contemporáneo experimenta, a través de los síntomas. De qué modo se vive el cuerpo hoy, y como nos apropiamos de él, dado que esa apropiación no es un hecho natural y para Lacan supone una serie compleja de operaciones que elabora a lo largo de su enseñanza, donde persiste la idea de algo inacabado y extraño.

En las mesas simultáneas se desarrollará una casuística proveniente tanto de la clínica particular como institucional. Contaremos con dos mesas plenarias, a la mañana una mesa inter-discursiva, donde se intercambiará con los discursos jurídico y de la comunicación social sobre el entrecruzamiento “Cuerpo, Derecho y Tecnologías”, con la Doctora en Ciencias Jurídicas Judith Galletti y la Doctora en Ciencias De la Comunicación Mariana Maestri. Por la tarde, una mesa plenaria clínica, titulada “Cuerpos desbordados”, con presentación de casos de la práctica del psicoanalista en los ámbitos jurídico penal y hospitalario.

Las jornadas están dirigidas a profesionales “psi”, estudiantes y a los interesados en la perspectiva que el psicoanálisis de la orientación lacaniana abre en torno a las enseñanzas de Jacques Lacan. Una clínica renovada a la altura de la época. Las inscripciones están abiertas. El formulario de inscripción se encuentra en nuestras redes: Instagram y Facebook: eolseccsantafe www.eolsantafe.com.ar. Mail: [email protected]

*Directora de la Jornada, escrito en conjunto con la Comisión Organizadora XXIV Jornadas Anuales EOL Sección Santa Fe y su directora Camila Candiotti.