En un estado de posesión desorbitada que hace de su brazo una criatura eréctil, independiente de su cuerpo, ella deja que su mano electrizada se meta entre las sábanas hasta encontrar la pija de algún ser inerte. En la inconsciencia, la agonía o en esa letanía propia de los hospitales donde el cuerpo desfalleciente solo conoce el estímulo de las sondas y los pinchazos, ella realiza con su mano tersa la tarea que permitirá el pasaje hacia el mundo de las fantasías.

Primero se calza unos guantes de enfermera, aunque Suavecita no forma parte del personal de esos hospitales que visita para darle una alegría suntuosa y carnal a esos cuerpos desahuciados que parecen vivir sus horas finales. La mano de Suavecita produce una forma hipnótica que lleva a la protagonista de esta historia a palpar ese deseo sexual oculto del hombre que disfruta de sus virtudes masturbatorias como si juntos entrarán en un sueño alocado donde esas fantasías se realizan.

El monólogo es en Suavecita una dramaturgia que se construye en planos disociados que no establecen una correspondencia directa entre lo que se dice y lo que vemos, esto permite que la historia se niegue a ser leída desde la literalidad. La escritura de Martín Bontempo hace del oficio anómalo de una prostituta una epopeya onírica, cercana a la ciencia ficción y alejada del realismo. Todo en la escena remite al artificio. La cama precaria de hospital y el mismo maniquí con el que se enfrenta Suavecita es irrisorio y hasta trash con esa luz enorme de una pantalla que sería más prudente en un set de fotografía que en la trama destemplada de esta historia pero esa combinación de objetos, empleados con inteligencia en la puesta de Bontempo, propician una atmósfera delirante que Camila Peralta transita como actriz con una impronta que va de la caracterización a la identificación.

Suavecita no podría contarse sin Camila Peralta, sin su manera encantadora de mostrarnos a un personaje que parece demasiado inocente o, tal vez, permeable para dejarse ganar por la invocación de todas las mujeres posibles. Es la chica sexi de una estación de servicio, una émula de Isabel Sarli en las costas invernales de Santa Teresita y una adolescente de las series de animación. Pero nunca su pasaje de un personaje a otro sucede desde la búsqueda de un efecto. Camila entiende a cada criatura como parte de ese deseo que encarna y, a la vez, vive el conflicto de Suavecita, la chica que se vale de su sensualidad aniñada y mansa para ganar dinero hasta que se convierte en una santa/puta que sana a los enfermos terminales, que levanta a los inválidos de la silla de ruedas y que será aclamada y buscada para practicar su curación onanística.

Pero Suavecita no quiere ser un mito, rechaza su destino milagroso y es aquí donde la comicidad de ese universo falso creado por Bomtempo y Peralta devine en drama y tragedia.

En el uso de los procedimientos escénicos Bontempo encuentra una narrativa, especialmente en esa escena donde la clienta en cuestión es una anciana que delira de amor por una amiga octogenaria con la que juegan a las cartas. Allí la situación se resuelve con un telón precario y unas luces de Fernando Chacoma que permiten que veamos solo la sombra de Camila. Sus poses, su cuerpo imitando la actitud de una anciana y su voz en una caracterización cómica pero, a la vez, implicada en la complejidad del relato, generan un momento escénico donde lo ficcional, la evidencia de la representación se convierte en astucia dramática. La puesta en escena que realiza Bontempo conjuga elementos simples con algunos contenidos digitales, a cargo de Boria Audiovisuales que logran una dramaturgia del espacio por su articulación de detalles que sugieren una totalidad, también integrados por la dirección de arte de Uriel Cistaro.

Todo lo terrenal que sostiene la historia (el oficio de Suavecita, la hija que debe criar, el marido muerto, la plata que se convierte en un dato determinante y en el impulso de la acción), están expuestos, en el relato que realiza Camila Peralta sin angustia y con una levedad graciosa que no evita el conflicto. Tanto Martín Bontempo en la dirección y dramaturgia como Camila Perlata desde la actuación trabajan desde contrastes. La sordidez de las escenas en el hospital donde el médico encierra a Suavecita con pacientes muy deteriorados, deformes y con olores hediondos, tienen la gracia de una situación que no condice con esa escena donde todo es pura escenografía. La acción concreta de hacerle una paja a cada paciente no existe como materialidad, lo que vemos es esa fantasía que Suavecita asume como si el contacto fuera el camino más directo hacia el imaginario sexual de esos pacientes que no brindan señales vitales.

Suavecita es una obra pasoliniana por ese cruce mítico entre la sexualidad como un delirio santo que despierta una aprensión divina y desesperada.

Suavecita se presenta los martes a las 20:30 en el Teatro Metropolitan.