El cinturón de Olivia 7 puntos

Argentina, 2024

Dirección y guion: Jeremías Magnaghi Rudy

Duración: 86 minutos

Intérpretes: Agustina Cabo, Carolina Kopelioff, Manuel Ramos, Sofía González.

Disponible exclusivamente en Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635.

Realidades paralelas, brechas en el espacio-tiempo, agujeros de gusano y la palabra clave: multiversos. Es probable que muchos lectores se dispongan a dar vuelta la página a toda velocidad ante la sola aparición de ese concepto que el cine de superhéroes llevó al paroxismo (y más allá también). A ellos se les sugiere paciencia, un poquito nomás, porque esta vez no es más de lo mismo. En primer lugar, la que se atreve a abordar este concepto propio del pensamiento cuántico no es la enésima producción anabolizada de Hollywood. Todo lo contrario. El cinturon de Olivia es la ópera prima del joven cineasta argentino Jeremías Magnaghi Rudy, una producción independiente de bajísimo presupuesto pero corazón enorme.

La película tiene como escenario la localidad de Lanús y la decisión de localizarla en ese espacio resulta significativa. En principio porque el territorio del conurbano bonaerense, como todos saben, es un multiverso en sí mismo. Pero además encarna a la perfección el espíritu de frontera por el que transita la propia película y, sin saberlo, también sus tres jovenes protagonistas. La principal es Olivia, una chica que perdió a su madre siendo todavía una nena, pero que heredó de ella su pasión por la astronomía y las ciencias afines, como la física o la matemática. Su sueño es conseguir una beca en el Ente Nacional Aeroepacial, donde trabajaba su mamá, pero hay un peso que la agobia y que no puede sacarse de encima.

Por suerte para ella está su amigo Enzo, que se desvive por mantenerla animada, aunque a veces implique ponerse un poco pesado. El tercer lado del triángulo es Gigí, la hipersensible del grupo y con cierta tendencia a perder el control, quien está un poco enojada porque siente que a veces se queda afuera del vínculo de los otros dos. Esa noche, cuando finalmente se deciden a salir, la realidad se multiplicará a partir de un fenómeno cósmico, empujándolos a situaciones en principio confusas.

A fin de establecer su giro dramático, El cinturón de Olivia utiliza la teoría conocida como “el gato en la caja”, con la que el físico Erwin Schrödinger ilustró la idea de la superposición cuántica. Según esta, un gato encerrado en una caja con una dosis de veneno está muerto y vivo al mismo tiempo, hasta que la acción de abrir la caja elimina una de las dos opciones. Mientras tanto ambas coexisten, instancia que es utilizada para sostener, desde lo teórico, la posible existencia de un multiverso en expansión permanente, en el que cada encrucijada genera bifurcaciones de la realidad.

Magnaghi Rudy logra generar un sistema eficiente para, a partir de ahí, narrar una historia verosímil que, a pesar de su originalidad, no es del todo novedosa. Su película comparte el linaje cinematoráfico al que pertenecen títulos como Desafío al tiempo (Gregory Hoblit, 2000), Primer (Shane Carruth, 2004) y sobre todo la notable Coherencia (James Ward Byrkit, 2013), cuya versión teatral se encuentra en cartel en Buenos Aires, con dirección de Hernán Guerschuny y un elenco encabezado por Gonzalo Heredia y Laura Cymer.

Con recursos básicos y sin necesidad de recurrir a ningún dispositivo de efectos especiales, El cinturón de Olivia se las arregla para trabajar sobre el filo de la ciencia ficción minimalista, el drama basado en vínculos emotivos y la comedia costumbrista. Parte de su éxito reside en la capacidad de bajar a tierra un concepto complejo de la física cuántica y a partir de él, articular una situación concreta y sencilla. De esa forma, la película crea un universo coherente y con reglas muy claras, que funciona sin fallas tanto en el plano narrativo como en el de las alegorías.