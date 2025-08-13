Como si no fuera grave desfinanciar la educación pública, el sistema de salud pediátrico, a las personas con discapacidad y a los jubilados, el presidente Javier Milei y un grupo de cerca de 15 diputados oficialistas y aliados se juntaron el martes por la noche en la Quinta de Olivos a comer empanadas y mirar la última película de Guillermo Francella, que se estrenará este jueves. Según cuentan loanti woke
La cena en Olivos con los diputados para garantizar los vetos
Milei y una charla motivacional con empanadas y película de Francella
Este es un contenido periodístico exclusivo para Soci@s, para leerlo completo subite a nuestro colectivo.