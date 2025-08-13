Thelma Fardin mostró su indignación ante el pedido de la defensa de Juan Darthés, en el que solicitan la nulidad del juicio en su contra, y señaló que “se discute si me golpeó, ató o pegó”. El descargo de la actriz fue mediante un extenso video que publicó en sus redes sociales.

“Sí. Yo gané, el hecho está probado y eso en la justicia no se discute más, aunque en las redes digan lo que quieran. Lo que me preocupa es el miedo que tratan de meter cuando dicen ‘Thelma tiene que pagar e ir presa’. Odiadores seriales, lamento informarles que no, eso no va a pasar”, sostuvo Fardín.

Y agregó: “Cinco jueces federales lo declararon culpable y la materialidad de los hechos no se discute más. Ellos apelan, como haría cualquier persona que enfrenta una condena, y eso está muy bien porque este juicio respeta todas las garantías”.

En esa misma línea, Fardin insistió: “No es sobre si realmente ocurrió porque hace rato que lo admitieron en sus propios escritos. Lo que se discute es si me golpeó, ató o pegó. Insisten en que la causa no es federal, sino estatal para que el juicio empiece de cero y poder decir que prescribió”.

“El fallo dice que no pueden exigir golpes, cuando la violencia es, en sí misma, el abuso. Reconoce la enorme desigualdad entre una nena de 16 años y un hombre de 45. Cuando lo defienden, no lo están defendiendo de mí, sino de una nena de 16 años”, subrayó.

Sobre la causa en términos genéricos, la artista sostuvo: “Es contundente sobre la competencia federal, y abre el camino para que muchos otros casos se juzguen de la misma manera. Ahora atacan a peritos y psicólogos, quieren desprestigiarlos para que su palabra no valga y asustarlos para que otros profesionales no se animen a declarar. Quieren silencio”.

“El fallo también aclara que no hay ningún beneficio, público o económico para mí. Me quitó energía, salud emocional y dinero. Pero, lo que no dice es que el amor que recibo es inconmensurable. Saber que aporté un granito de arena para que otras personas se animaran a hablar, no tiene precio”, continuó.

“Atacan a esta causa porque es un emblema y preferiría no serlo, pero tocó. Ganamos en los tribunales y sus fake news -noticias falsas- no lo pueden revertir”, concluyó Fardin.

Pedido de nulidad

Juan Darthés, que en junio del 2024 fue condenado en Brasil a seis años de prisión en régimen semiabierto por abuso sexual con acceso carnal contra Thelma Fardin, solicitó - mediante sus abogados - que se declare nulo el juicio en su contra.

La defensa del actor de 60 años consideró que no existen pruebas de amenazas o violencia, y solicitó el reconocimiento del carácter atípico de la conducta.

Según explicó la abogada de Fardin, los letrados del victimario presentaron un recurso especial y extraordinario a las cortes superiores de Brasilia, que aún no fue admitido.

Argumentaron que se violó el artículo 214 del Código Penal brasileño y el artículo 386 (inciso tres) del Código Procedimiento Penal, motivo por el cual solicitaron la nulidad de la sentencia.

El escrito consigna que se deben declarar nulas todas las decisiones tomadas por el Tribunal Federal para tramitar y juzgar el caso a raíz de que era “incompetente”, así como también el tribunal que recibió la denuncia “con la consiguiente remisión de la causa al Tribunal Estatal de San Pablo“, al no haber elementos que impliquen la intervención de los jueces federales.

Según se detalla en la presentación judicial, Brasil y Nicaragua no poseen un tratado de cooperación internacional para extradiciones a raíz de que la presunta violación habría ocurrido en el país de América Central durante una gira de la serie juvenil “Patito Feo”, cuando Darthés tenía 45 años y Fardin (16).