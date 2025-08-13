La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) aprobó la propuesta salarial del Gobierno provincial que contempla un incremento del 5% en dos tramos: el primero en agosto y el segundo en octubre. La decisión se conoció tras una reunión virtual en la que el gremio mayoritario del Frente de Unidad Docente Bonaerense dio su visto bueno, mientras se espera que Suteba adopte la misma postura en las próximas horas.

La oferta, que ya había sido aceptada por los gremios estatales, incluye una cláusula de monitoreo en septiembre y la reapertura de la negociación en la segunda quincena de octubre. El esquema fija un 2,5% en agosto (a cobrar en septiembre) y otro 2,5% en octubre (a percibir en noviembre), calculado sobre los sueldos de julio. Con este aumento, el acumulado anual llega al 25,9%.

Además, se acordó convocar a la Comisión Técnica de Condiciones Laborales para analizar la implementación del nuevo Régimen Académico de Secundaria y evaluar las condiciones de trabajo en ese nivel.

En paralelo, los estatales bajo la Ley 10.430 también dieron luz verde al ajuste salarial. ATE y UPCN, los gremios mayoritarios, aceptaron la propuesta. Con el incremento, en noviembre un estatal categoría 5 —la más baja del escalafón— tendrá un salario básico de $1.199.994,54 y un sueldo de bolsillo de $982.159,25

La oferta incluyó un aumento excepcional en viáticos del 7,5 por ciento, como así también un avance en la Mesa de Carrera Administrativa para jerarquizar el empleo público y el pase a planta permanente del personal transitorio con antigüedad mayor a un año a diciembre de 2023.

La propuesta, en ambos casos incluye el llamado a una mesa de monitoreo en septiembre y el compromiso de reapertura de las negociaciones en octubre.

Como dio cuenta Buenos Aires/12, viernes la gestión provincial ofertó un incremento del 3,2 por ciento en dos tramos: 1,6 por ciento para agosto y otro 1,6 por ciento para octubre tanto para los trabajadores de la ley 10.430, como para los trabajadores de la educación. Ante la negativa de los gremio, llevó la oferta a un 5 por ciento en dos tramos de 2,5 puntos porcentuales que ya fue aceptado por la mayoría de los gremios que se sientan en la mesa paritaria.

Según señalaron fuentes gubernamentales, la oferta se realizó “cumpliendo sus compromisos aún en el contexto de dificultad financiera que provocan las decisiones y políticas del gobierno nacional”, a lo que sumaron que la administración “priorizó el diálogo con las y los representantes gremiales desde el primer día de la gestión del gobernador Axel Kicillof y así lo seguirá haciendo”.