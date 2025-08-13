Mientras que, con el lema “Kirchnerismo Nunca más”, el presidente de la Nación, Javier Milei, volverá a pisar la capital de la provincia de Buenos Aires por segunda vez desde que asumió, el gobernador Axel Kicillof, que encabezará una serie de actividades de gestión en La Plata y aprovechará para exponer en primera persona el centro de su campaña, tendrá una suerte de “pantalla dividida” entre su gestión y la del libertario.

La primera aparición del Presidente al frente de la contienda provincial se produjo la semana pasada, cuando se tomó una foto en Villa Celina, La Matanza, junto a su hermana Karina y los ocho candidatos que encabezan las nóminas en cada una de las secciones electorales, además de Sebastián Pareja, Cristian Ritondo y José Luis Espert.

Los tres estarán presentes este jueves, cuando a las 19.30 el jefe de Estado brinde su discurso en el Club Atenas de La Plata, un espacio ubicado a sólo siete cuadras de la Gobernación bonaerense. Según pudo conocer Buenos Aires/12, Milei estará acompañado por los ocho candidatos en el escenario, aunque hasta el cierre de esta edición no estaba claro si alguien, además de él, se hará cargo del micrófono.

Esta vez, el ingreso será por orden de llegada para todos los funcionarios, legisladores y candidatos que participen, sin listas VIP, ni QR personalizados. Tras los chispazos internos, también fueron invitados y se espera la presencia de los integrantes de Las Fuerzas del Cielo, el sector joven del espacio, que está alineado al asesor Santiago Caputo y que se quedó afuera de las listas provinciales.

Con la banalización de la histórica consigna “Nunca Más”, el discurso del presidente apuntará a polarizar directamente con el gobernador Kicillof, a quien dedicó buena parte de su intervención en la última actividad que llevó adelante en La Plata, durante el Congreso de La Libertad Avanza, donde hasta propinó insultos contra él. Días atrás, prometió no hacerlo más.

En la previa, el partido violeta dejó adelantos vía redes sociales, con videos y mensajes apuntados a dos sectores que consideran entre las principales preocupaciones de los bonaerenses: la seguridad y la educación. El discurso de Milei, ampliará ese espectaro y hablará, obviamente, de economía. Siguiendo el concepto de su campaña, es probable que las críticas a Kicillof apunten a su pasado como ministro de Economía de la Nación que, por traslación, intentará pegar a su gestión en la provincia.

Las apuestas de Milei para las elecciones son Diego Valenzuela por la Primera sección, Natalia Blanco por la Segunda, Maximiliano Bondarenko por la Tercera, Gonzalo Cabezas por la Cuarta, Guillermo Montenegro por la Quinta, Oscar Liberman por la Sexta, Alejandro Speroni por la Séptima, y Francisco Adorni por la Octava.

Kicillof muestra la contracara

Este mismo jueves, el gobernador retoma su agenda de gestión-campaña en la Región Capital, con actividades en los municipios de Berisso, Ensenada y La Plata.

Como lo adelantó y lo replica en cada una de sus actividades por el conurbano y el interior, Kicillof quiere que la campaña de cara a septiembre se base en exponer la gestión de Milei como “una catástrofe” no sólo en materia de salud o educación públicas, sino también para los sectores productivos por el impacto de las importaciones y la caída del empleo privado.

“Todo lo que estamos haciendo es a contramano de lo que pregona el Gobierno nacional”, dijo el gobernador este miércoles desde una actividad en Olavarría. “Cuando Milei apareció como panelista se olvidó de decir que cuando decía ‘sin Estado’ era sin rutas, sin escuelas, sin hospitales. Dice que si gana va a profundizar”, alertó.

En la agenda para este jueves prevé la inauguración del Centro de Salud Mental en Berisso, obra que se enmarca dentro del Programa de Fortalecimiento e Integración de Redes de Salud de la Provincia y está pensado para que niños y jóvenes tengan su lugar destinado a abordar esa problemática, para luego encabezar un acto de entrega de 500 escrituras de propiedad junto al intendente Fabián Cagliardi, también candidato a primer concejal de Fuerza Patria.

En la vecina ciudad de Ensenada, encabezará la inauguración del tercer destacamento de bomberos voluntarios, que prestará servicio en la zona de Punta Lara y la Isla Santiago, además de hacer entrega de 258 escrituras con el intendente y también candidato local, Mario Secco.

El fin de la jornada será en La Plata, con entrega de escritura y de equipamiento del Ministerio de Ambiente, pero también con la inauguración de la obra del Diagonal 74, junto con el intendente Julio Alak.

Se trata de la obra de ensanche y la pavimentación de la diagonal que marca el ingreso a la ciudad desde la Ciudad de Buenos Aires, desde la rotonda de 120 hasta Plaza Alsina, en 1 y 38. En una primera etapa, la obra contempló el recambio de las losas de hormigón que estaban rotas, la intervención del arbolado emplazado sobre la rambla central y el angostamiento de esta a 2.4 metros de ancho, lo que permite habilitar nuevos carriles de circulación en ambos sentidos.

Tras esas acciones, se inició la nueva pavimentación asfáltica para mejorar la circulación de los vehículos, en uno de los principales accesos a la ciudad. Esta obra se complementa con otros accesos intervenidos como la nueva bajada de la Autopista en 520, la ejecución que se realiza en la bajada de la Autopista en Villa Elisa, la obra sobre avenida 66 que es el gran acceso oeste, la intervención sobre avenida 44 y la onda verde.

La motosierra como abandono

Tal como dio cuenta Buenos Aires/12, el plan discursivo que el gobernador impulsa para la campaña de Fuerza Patria se para sobre tres ejes centrales: los efectos del plan económico libertario, el impacto de la parálisis de la obra pública en el día a día de los bonaerenses y la importancia de las elecciones del 7 de septiembre, que incluye también la convocatoria a asistir a las urnas, temiendo una merma en la participación electoral tal como sucedió en otras jurisdicciones.

Milei y Kicillof ya habían coincidido en La Matanza, cuando el presidente se tomó la foto con sus candidatos vestidos de violeta y él viajó para entregar escrituras y recorrer obras junto al intendente Fernando Espinoza y la vicegobernadora Verónica Magario, cabeza de la lista de Fuerza Patria en la región.

“Milei no fue a La Matanza, armó un pequeño operativo de marketing, un montaje, mostrando un cartel, estuvo 20 minutos desde que llegó hasta que se fue, así que estuvo 5 minutos parado en ese territorio, pero huyó después porque los vecinos que lo vieron decidieron ir a hablarle y a decirle otras cosas, que no necesitaban grabar”, dijo el gobernador en una entrevista con Radio 10.

Con ese clima general como telón de fondo, ambos volverán a compartir territorio este jueves, ya en el inicio formal de una campaña que se empieza a mezclar con la nacional, que definirá sus protagonistas el próximo domingo.