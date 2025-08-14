Pirulo: 10 líneas
para el cabezal
Volanta:
Intendentes del PJ se arriman a Provincias Unidas. El gobernador Llaryora se reunió en Funes con varios jefes municipales peronistas que le expresaron su apoyo.
Título:
El peronismo se revuelve un poco más
Volanta (foto)
Newell´s le ganó 3 a 2 a Atlético de Tucumán y se metió en cuartos de final de la Copa Argentina. Ventaja con Lollo, lo igualó Maroni y definió Cocoliso González.
Titulo:
La Lepra lo dió vuelta en Salta
Volanta Central:
Un informe elaborado por la agrupación Comunidad, indicó que en Santa Fe en los últimos 20 meses el salario mercantil se incrementó 153%, el de los docentes provinciales 189% y la jubilación mínima un 139%. Pero en el mismo período el colectivo aumentó un 555%; la tarifa de agua un 913% y la de la EPE, entre un 440 y un 646%.
Título Central:
FACTURAS QUE ENLOQUECEN
6 Psicología
Setas dudosas y cosecha de dudas
por Manuel Ramírez
8 Los afectos políticos afectan,
por Luciano Rodríguez Costa