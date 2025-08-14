Newell's salió a jugar con la prioridad en su juego defensivo y sorprendió a todos con una goleada a Atlético Tucumán. En el primer tiempo defendió mal y el rival le marcó dos goles en cinco minutos para arrebatarle la diferencia que había marcado Lollo. Pero reaccionó rápido para llegar al empate y en el complemento el equipo se despojó de las dudas defensivas para encontrar la victoria con un gran gol de Carlos González.

A Newell’s no le salió el partido planificado. Fabbiani paró con línea de cinco en el fondo con la presencia incluso de tres centrales. Pero en la primera media hora de juego el equipo dominó a voluntad y tuvo ocasiones ofensivas muy propipias, ante un Atlético Tucumán que salió a jugar con tres delanteros. El equipo que se armó para defender era el que atacaba y el que se preparó para ser ofensivo se dedicó a defender. En ese contexto, Lollo ganó una pelota por el segundo palo en un tiro de esquina y puso de cabeza a la lepra en ventaja. Pero en cinco minutos a Newell’s se le fue todos de las manos.

Porque el equipo defendió muy mal, incluso con Noguera, Cuesta y Lollo para sacar pelotas en el área. Los tucumanos cabecearon dos veces en el área, Brizuela lo hizo en el área chica y venció a Espínola para marcar el empate. Los centros fueron un problema para Newell’s en toda la noche e incluso falló el arquero al salir en un tiro de esquina y Coronel dejó en ventaja a Atlético con cabezazo por el segundo palo con arco libre.

Maron fue el mautor del gol del empate

Newell’s quedó aturdido pero pudo reaccionar a su peor momento. Lo hizo con una buena jugada de Herrera por derecha. El volante controló la pelota, la mantuvo en el área y giró para sacar un centro que encontró a Maroni con cabezazo cruzado a la carrera. El partido fue muy mal jugado por ambas defensas y eso hizo que sea entretenido y de estados de ánimo cambiante.El segundo tiempo fue muy diferente y se dio un partido más parecido al esperado. Atlético Tucumán mejoró su ritmo con la pelota y fue agresivo en cada ataque. Y Newell’s se paró en su campo, dispuesto a dejar avanzar al rival.

Coronel cabeceó desviado por un centro pasado y Espínola le sacó remate de gol a Godoy, en las jugadas más peligrosas. La lepra se conformó con atacar de contragolpe y sorprendió al rival en una gran juagada. Maroni bajó la pelota con un toque e González y el delantero aguantó la marca, se acomodó, giró y sacó un derechazo que pegó en el palo y se le metió a Mansilla. En defensa el Newell's del segundo tiempo no se pareció en nada al de la primera parte y la victoria no corrió riesgos. Hubo tensión por los siete minutos que agregó el árbitro. Pero ahora se viene Belgrano en cuartos.

3 Newell’s

Espínola

Montero

Lollo

Noguera

Cuesta

Martino

Regiardo

Banega

Herrera

Maroni

González

DT: Cristian Fabbiabi

2 Atlético Tucumán

Mansilla

Villa

Grillo

Ortiz

Brizuela

K. Ortiz

Sánchez

Godoy

Bajamich

Coronel

Leandro Díaz

DT: Lucas Pusineri

Goles: PT: 12m Lollo (C), 31m Brizuela (AT), 35m Coronel (AT) y 38m Maroni (N). ST: 15m González (N).

Cambios: ST: 13m Acuña por Herrera (N), 23m Nicola y Lamándola por Godoy y Villa (AT), 24m Sotelo por Maroni (N), 30m Garcia, Fernández y Tabares por González, Martino y Banega (N), 31m Román por Coronel (AT), 40m Cabrera y Auzqui por Sánchez y Bajamich (AT),

Arbitro: Ariel Penel

Cancha: Padre Ernesto Martearena (Salta)