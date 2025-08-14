Seguí en vivo las cotizaciones de todos los tipos de dólar para este jueves.
Suben tasas, sacan fondos y se la llevan en pala
El Ministerio de Economía volvió a convalidar tasas elevadas en la colocación de deuda en pesos. Sin embargo, la renovación fue de solamente el 61 por ciento de los vencimientos de esta semana, por un total de 9,1 billones de pesos. Esto implica que quedaron liberados 5,7 billones de pesos que vuelven al mercado. La licitación de este miércoles se convirtió en una de las más relevantes del año, generó fuertes críticas entre consultores de la city y reflejó la tensión que enfrenta el Tesoro. Sube las tasas de interés para intentar renovar deuda.
A cuánto cotiza el dólar hoy
El dólar oficial cotiza a $1285 para la compra y $1325 para la venta.
El dólar blue está a $1320 para la compra y a $1340 para la venta.