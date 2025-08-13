La lista de candidatos a diputados nacionales del Frente Patria en la provincia de Buenos Aires todavía es materia de discusión y negociación. Sin embargo, ya quedó claro que Sergio Massa no será parte de la nómina. Temprano sus sus propios lo dejaron entrever. Luego, el propio Massa lo confirmó a través de un audio donde afirmó que "lo más importante es que cerremos una buena lista de unidad" y agregó que "todos tenemos que quedar adentro". Algo de eso parece haber sucedido en Tucumán donde el gobernador Osvaldo Jaldo acordó con el kirchnerismo integrar una sola boleta. El mandatario encabezará la boleta del FP local junto a candidatos apoyados por CFK como Javier Noguera.

Massa buscó dejar bien en claro su posición con respecto a las negociaciones abiertas por el armado de la lista de candidatos a diputados nacionales. Para eso envió un audio a Radio10 donde confirmó que no competirá: “Para mí lo más importante, lo único importante de todo este quilombo, es que el sábado cerremos una buena lista de unidad. Nadie va a quedar conforme. Todos tenemos que quedar adentro“, dijo el exministro de Economía.

Luego, en otro tramo de su mensaje señaló que “es lo único importante para consolidar lo que para mí fue un primer paso, que es la unidad de provincia de Buenos Aires, que nos puede llevar a un triunfo el 7 de septiembre como antesala del posicionamiento del peronismo en octubre”. Finalmente aseguró que “mi cabeza está puesta en eso y mi laburo está puesto en eso. Milite todo el día, en todo el tiempo que pueda. Quiero unidad. Después, lo demás, es secundario".

Los colaboradores del exintendente de Tigre había distribuido prácticamente el mismo mensaje durante todo el miércoles. Estos destacaban la preocupación por un cierre de listas incruento. Pero también la alegría que le había generado que la mayoría de las corrientes internas del peronismo bonaerense, salvo Juan Grabois, le hayan pedido que sea candidato.

Más allás de las presiones que hubo para que ponga su apellido en la lista de diputados nacionales y del agradecimiento por el pedido, Massa en el fondo ya tenía tomada la decisión de no ser de la partida. Y no es para menos, viene de una derrota en 2023 y en su entorno no quieren que se arriesgue a un posible tropiezo en octubre porque, afirman, se terminarían las esperanzas de volver a competir en 2027.

El peronismo tucumano

La provincia de Tucumán renueva cuatro bancas de los 9 diputados nacionales que la representan. Hasta hace un par de meses el peronismo vernáculo estaba dividido. Por un lado el gobernador Jaldo con el control del partido y, por el otro, el kirchnerismo donde el actual legislador provincial Javier Noguera aparecía como el candidato bendecido por Cristina Kirchner.

La división no favorecía a las aspiraciones del peronismo. La propia Cristina, dicen desde Tucumán, dio la orden de buscar la unidad. Jaldo no se hizo de rogar porque conoce el territorio y le convenía volver al peronismo que seguir rogando por los dineros nunca enviados desde la Casa Rosada.

Luego de intensas negociaciones se acordó ir todos juntos con la característica de que Jaldo, como candidato testimonial, encabezará la nómina. Lo sigue Gladys Medina, que busca renovar su banca, luego está Noguera y como cuarta en la lista otra de las diputadas que le responden a Jaldo, Elia Fernández de Mansilla. La unidad también se expresa en los candidatos suplentes donde figuran el senador nacional Juan Manzur, la legisladora Carolina Vargas Aignasse y el vicegobernador Miguel Acevedo.

Durante el acto de presentación de los candidatos un Jaldo exultante afirmó: "Vení, Javier Noguera, que te quiero dar un abrazo. Todos pensaban que nos íbamos a cabecear con Javier. ¡Mírennos! ¡Hasta para el afiche estamos ya!", gritó y se fundió en un abrazo con Noguera. Al final lanzó una frase que bien pudo haber sido un mensaje para la Rosada: "Hoy le decimos a los porteños: no van a pasar por Tucumán, les vamos a ganar las elecciones punta a punta”.