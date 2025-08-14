La fiscal penal de la Unidad de Femicidios de la ciudad de Salta, María Luján Sodero Calvet, investiga el deceso de Graciela Mabel Burgos, la mujer de 52 años que era buscada desde el 4 de agosto.

La desaparición había sido denunciada el 7 de agosto, por su hermano, quien aseguró que faltaba de su domicilio desde el 4 de agosto. Ayer este mismo familiar habría encontrado su cuerpo en esa misma casa.

Qué pasó realmente para que se afirmara que faltaba de su domicilio pero luego fuera encontrada ahí mismo, con evidentes signos de llevar ya tiempo muerta, es algo que no se informó aún. Y tampoco se indicó si presenta huellas de violencia.

El Ministerio Público Fiscal de Salta se limitó informar que la fiscal Sodero Calvet, y la auxiliar fiscal, Clelia Poma, fueron al lugar donde fue hallado el cuerpo, que fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, donde se le iba a realizar la autopsia, "que permitirá determinar la causa y data del fallecimiento", indicó la fiscalía.

El MPF recordó que por la resolución 1284, de 2021, de la Procuración General de la Provincia, ante la muerte de una persona, incluso si inicialmente parece un suicidio o un deceso accidental, debe aplicarse como regla la presunción de femicidio u homicidio doloso. Esto implica seguir los protocolos y medidas previstos desde las primeras diligencias hasta que se pueda determinar científicamente la causa del fallecimiento.