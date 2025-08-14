José Luis Espert, el candidato de Milei en Provincia

Como se esperaba, el actual diputado encabezará la lista de La Libertad Avanza en territorio bonaerense para las elecciones de octubre. Así lo confirmó el armador libertario Sebastián Pareja.

“José Luis, el profe, es el que encabeza y va a ser la cara visible de ese otro gran equipo que va a ir al Congreso Nacional”, anunció Pareja en declaraciones radiales. Agregó que "la número dos va a ser una mujer" y definió: "Es una mujer de LLA”.

Además, el presidente de LLA en la Provincia contó que "el tres seguramente sea Santilli" y "el cuatro es otra mujer". "La única definición es Espert, es algo de hace meses. Los demás lugares tienen que ver más con estrategia que otra cosa", explicó.



La candidatura de Espert augura una campaña plagada de insultos y de apelaciones a la mano dura para hacer frente a la inseguridad.