José Luis Espert, el candidato de Milei en Provincia
Como se esperaba, el actual diputado encabezará la lista de La Libertad Avanza en territorio bonaerense para las elecciones de octubre. Así lo confirmó el armador libertario Sebastián Pareja.
“José Luis, el profe, es el que encabeza y va a ser la cara visible de ese otro gran equipo que va a ir al Congreso Nacional”, anunció Pareja en declaraciones radiales. Agregó que "la número dos va a ser una mujer" y definió: "Es una mujer de LLA”.
Además, el presidente de LLA en la Provincia contó que "el tres seguramente sea Santilli" y "el cuatro es otra mujer". "La única definición es Espert, es algo de hace meses. Los demás lugares tienen que ver más con estrategia que otra cosa", explicó.
La candidatura de Espert augura una campaña plagada de insultos y de apelaciones a la mano dura para hacer frente a la inseguridad.
La Justicia armó un nuevo plan de mesas de votación para La Matanza
Por María Belén Robledo
A poco de que la Cámara Nacional Electoral dispusiera que quedaran sin efecto los cambios de centros de votación en La Matanza, que habían sido efectuados por el Juzgado Federal 1 de La Plata, la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires resolvió este miércoles aprobar un plan alternativo, propuesto por el titular de ese juzgado con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla.
Se trata del denominado “plan alternativo de ubicación de mesas de votación para La Matanza”, que fuera presentado “en tiempo récord” por el magistrado. Si bien para la Junta la propuesta original era “óptima”, definió dar luz verde a la nueva propuesta, aunque subrayó que eso fue posible “gracias al esfuerzo” de los funcionarios de la Secretaría Electoral del referido Juzgado Federal.
Leé la nota completa
El Gobierno metió la cola y partió el bloque de gobernadores
Por Paula Marussich
En tiempo de descuento, el oficialismo envió su propuesta a los gobernadores y quebró la Liga Federal, que había impulsado en el Senado dos proyectos para coparticipar los Aportes del Tesoro Nacional y el impuesto a los combustibles. Con este movimiento, el Gobierno consiguió morigerar un nuevo revés parlamentario.
El cierre de alianzas resultó clave para sumar el respaldo del mendocino Alfredo Cornejo y del sanjuanino Marcelo Orrego, quienes acompañaron las iniciativas de la Casa Rosada.
En el mega bloque opositor que integran Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y la izquierda persisten las dudas sobre el impacto que este punto a favor del oficialismo pueda tener en el resto del plan legislativo.
Este jueves habrá una reunión virtual de los secretarios parlamentarios de esos bloques para definir los pasos a seguir. Pierde fuerza la posibilidad de sesionar el 20 de agosto y gana terreno la de hacerlo una semana más tarde.
Leé la nota completa
Milei y una charla motivacional con empanadas y película de Francella
Por Melisa Molina
Como si no fuera grave desfinanciar la educación pública, el sistema de salud pediátrico, a las personas con discapacidad y a los jubilados, el presidente Javier Milei y un grupo de cerca de 15 diputados oficialistas y aliados se juntaron el martes por la noche en la Quinta de Olivos a comer empanadas y mirar la última película de Guillermo Francella, que se estrenará este jueves.
Según cuentan los que estuvieron presentes, el film "es muy bueno porque es anti woke", y agregan que el Presidente decidió proyectarla después de las empanadas "por el sentido político" que aporta.