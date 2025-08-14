El fotógrafo Pablo Grillo evoluciona favorablemente luego de haber sido sometido a una nueva cirugía en la cabeza esta semana, la séptima en cinco meses, luego de haber sido baleado por el gendarme Héctor Guerrero el 12 de marzo pasado durante la feroz represión a una marcha de jubilados.

“La operación salió bien, según informaron los médicos”, afirmó el padre del joven en declaraciones a la 750. Asimismo, contó que el miércoles recibió visitas, aunque "estaba medio dormido", pero “respondía con gestos a nuestras preguntas”.

“En un rato hablaremos con los neurocirujanos para ver cómo sigue”, concluyó.

Cómo fue la nueva operación a Pablo Grillo

Tras haber sufrido el impacto en la cabeza de un cartucho de bala de gas lacrimógeno del agente Héctor Jesús Guerrero de la Gendarmería Nacional Argentina, el joven atravesó su séptima intervención quirúrgica, esta vez para la colocación de una prótesis craneal.

"Se le colocaron las placas en ambos hemisferios y todo resultó tal como se esperaba", informaron los allegados al fotoreportero desde las cuentas de X e Instagram "@JusticiaXPabloGrillo". En tanto, precisaron que la operación duró alrededor de tres horas, entre las 8.25 y las 11.30.

La familia señaló que desde este miércoles el fotógrafo "quedará en terapia intensiva para transitar el postoperatorio con todos los cuidados pertinentes".

La familia Grillo continúa la lucha por esclarecer los sucesos que ocurrieron durante la represión policial que comandó la ministra de Seguridad Patricia Bullrich el 12 de marzo frente al Congreso, en respuesta a las protestas sociales en defensa de los jubilados. En busca de encontrar al/los responsable/s del disparo para exigir Justicia, se realizaron diferentes peritajes.