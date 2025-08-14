Alejandra 'Locomotora' Oliveras, conocida mundialmente por sus hazañas en el cuadrilátero, enfrentó su última batalla a los 47 años, tras sufrir las secuelas de un accidente cerebrovascular que la mantuvo internada en un hospital santafesino durante dos semanas.

El legado de Alejandra no solo se resume en sus múltiples coronas mundiales en distintas categorías del boxeo, sino también en una nueva faceta artística que se explorará tras su muerte. Alejandra había incursionado en el mundo de la ficción a través de la serie En el Barro, un desafío actoral que la entusiasmaba y donde interpretaba a un personaje mucho más cercano a su realidad personal de lo que pudiera parecer inicialmente.

La trama de la serie "En el Barro"

Recién incorporada en el catálogo de Netflix, En el Barro, presenta a Olivera como Rocky, un personaje que promete conectar profundamente con la audiencia. La serie, que funciona como un spin-off de El Marginal, traslada su ambientación a una cárcel de mujeres llamada La Quebrada.

En este contexto hostil, Rocky, interpretada por Alejandra, es una interna fuerte y determinada que carga con el peso de un asesinato en defensa propia.

Alejandra describió a su personaje en entrevistas como importante para ella, destacando que "Maté a un hombre, a mi marido, pero como un acto de justicia". Sus afinidades con el personaje agregaron una profundidad única a su actuación, que ahora se convierte en testimonio póstumo de su legado.

Mensajes de homenaje hacia Alejandra

Tras conocer la noticia de su fallecimiento, el equipo de la serie no tardó en rendir homenaje a la deportista y actriz debutante. Maria Becerra y Carla Pandolfi, entre otras figuras del reparto, compartieron palabras de afecto y reconocimiento por la influencia positiva de Alejandra durante el rodaje.

El director de la serie, Alejandro Ciancio, también expresó su gratitud hacia Oliveras, destacando su energía arrolladora y su motivación constante para sacar lo mejor de cada uno.

Impacto y legado perdurable

El fallecimiento de Alejandra 'Locomotora' Oliveras deja un vacío irreparable no solo en el deporte, sino también entre su creciente número de fans como actriz y su comunidad local en Santa Fe. Participaba activamente en política, colaboraba con jóvenes en situaciones vulnerables, y su compromiso social reflejaba su tenaz espíritu deportivo.

Oliveras deja atrás memorias no solo a través de sus logros en el boxeo o la actuación, sino también a través de sus mensajes de empoderamiento que inundaban las redes sociales. Una luchadora tanto dentro como fuera del ring, cuya determinación e inspiración viven ahora en todos sus admiradores.

En el diagnóstico médico emitido poco antes de su fallecimiento, Alejandra parecía haber encontrado un camino hacia la recuperación, mostrando signos de mejoría. Sin embargo, la brusca descompensación que sufrió rompió ese frágil hilo de esperanza, recordándonos la imprevisibilidad de la vida y el impacto de las fatalidades sobre cualquier proyecto o sueño en curso.

Con el estreno de En el Barro, nos llega una despedida en pantalla para una mujer cuya fortaleza y pasión perdurarán a través del tiempo.

