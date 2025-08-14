El universo de Alien continúa expandiéndose con Alien: Earth, la nueva serie de Noah Hawley recién lanzada en Disney+ que se adentra en la compleja historia de una de las franquicias más emblemáticas de la ciencia ficción.

Alien: Earth se sitúa justo antes de los eventos originales de Alien, en el año 2120, y se centra en la búsqueda de la inmortalidad por parte de algunas de las empresas más poderosas del planeta. Mediante el enfoque de Hawley, la narrativa se aleja de las explicaciones más recientes sobre los orígenes de los Xenomorfos, optando por explorar las intrigas corporativas y la obsesión humana por superar la muerte. La serie comienza con la partida de la nave USCSS Maginot en 2055, llevando al espectador a un mundo donde sintetizar la vida representa la máxima expresión de poder.

Los gigantes corporativos y sus conflictos

Esta nueva entrega se centra principalmente en las cuatro grandes corporaciones que dominan la Tierra. Weyland-Yutani, el conglomerado que todo fan de Alien reconoce de inmediato, toma protagonismo nuevamente. Sin embargo, el juego de poder y la traición son aún más evidentes que nunca.

A lo largo de Alien: Earth, el espectador es testigo de cómo las corporaciones, en su carrera por descubrir secretos sobre los Xenomorfos, sacrifican toda clase de vidas, desde las humanas hasta los novedosos "híbridos". Estos seres son el producto de la tecnología más avanzada, donde la conciencia humana se infunde en cuerpos sintéticos.

Uno de los giros más significativos es la relación de Weyland-Yutani con Prodigy, una corporación rival liderada por Boy Kavalier. La contienda entre ambas refleja no solo ambiciones personales, sino también el desenfreno empresarial que busca desafiar los límites de la naturaleza.

Entrelazando historias y cronología

El desafío que afronta Noah Hawley al crear Alien: Earth radica en mantenerse fiel a las raíces de la serie al mismo tiempo que incursiona en nuevos territorios narrativos. Si bien las obras de Ridley Scott establecieron un marco específico sobre el origen de los alienígenas, Hawley prefiere llevar a su audiencia a un espacio donde las reglas no son fijas.

No obstante, estas libertades creativas generan divergencias respecto a las narrativas precedentes. Un ejemplo particular es la cronología aparentemente confusa en la que Alien: Earth se inscribe, especialmente al relacionarse con películas como Prometheus o Alien: Covenant. Sin embargo, esta aparente falta de cohesión se convierte en un elemento que enriquece la trama, ofreciendo giros inesperados que mantienen la atención del público.

Impacto en la audiencia: fieles y nuevos

La recepción de Alien: Earth ha generado expectativas, no solo por su ambientación anterior a la famosa Nostromo, sino por su intento de conectar aspectos inexplorados del canon. La propuesta de Hawley busca hacer accesible la saga tanto a seguidores de toda la vida como a recién llegados al universo de Alien.

Este nuevo enfoque logra unir tradición e innovación, con especial atención a los valores que definieron las películas originales, como el terror y el suspense, pero adaptándose a sensibilidades modernas a través de reflexiones sobre la tecnología y nuestro propio sentido de permanencia.

Sin duda, esta epopeya revitalizada añade un capítulo significativo a una historia continua. Con estrenos dobles y prometedores en su debut, el horizonte de la ficción televisiva se presenta con gran interés.

