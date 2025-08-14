Los pasajes de trenes de larga distancia para septiembre ya se encuentran a la venta en las estaciones de Retiro, Constitución y Once; y en las boleterías habilitadas en estaciones intermedias. También se pueden comprar a través de la web oficial de Trenes Argentinos, donde se ofrece un 10% de descuento para las compras online.



La empresa remarcó que los menores de 3 a 12 años abonan el 50% del valor del pasaje, y los menores de 3 años que no ocupan una butaca no abonan pasaje. Asimismo, los jubilados y pensionados que presenten certificado de jubilación o recibo de sueldo podrán acceder a un descuento del 40% en todos los servicios.

En tanto, los pasajeros con discapacidad tienen derecho a viajar en forma gratuita si presentan DNI y Certificado d e Discapacidad vigente , ambos en original. Tiene el mismo derecho un acompañante, en caso de que el certificado así lo indique.

Buenos Aires - Mar del Plata

Según informaron desde Trenes Argentinos, durante septiembre, desde Constitución van a salir dos servicios, de lunes a viernes, a las 7:30 y a las 14:17; el regreso desde la localidad balnearia es a la 1:11 y a las 14:21.

Aclaración: desde el 19 de agosto y hasta mediados de noviembre , los trenes que van de Constitución a Mar del Plata no circularán los martes, miércoles y jueves ; mientras que, los que regresan a la ciudad de Buenos Aires, no prestarán servicio los miércoles y jueves . Esta restricción se debe a obras en el tendido de vías.

Los sábados, en tanto, los trenes salen de Constitución a las 7.32 y 14:32, de Mar del Plata vuelven a la 1:11 y 14:36. En cambio, los domingos y feriados el horario de viaje es a las 7.25 y 14:52 desde la terminal porteña y a la 1:11 y 14:57 desde la ciudad balnearia. Además, se suma un refuerzo los viernes a las 17:08 que retorna de Mar del Plata los domingos a las 22:53.

Buenos Aires - Rosario

Desde Retiro sale un tren diario a las 19:30 y desde Rosario Norte a las 3:01. El precio de los pasajes del tren a Rosario se modifica de acuerdo al día en el que el pasajero desee realizar el viaje. Hay dos bandas tarifarias que van desde los $11.700 en primera hasta $16.800 en pullman.



Por obras en la Avenida del Fomentista, el 1 de septiembre no circulará este servicio en ninguno de los dos sentidos, y el 2 del mismo mes, el tren sentido a Retiro estará cancelado.

Buenos Aires - Córdoba

Salen dos trenes semanales, desde Retiro los jueves y domingos a las 15:45 y de Córdoba los martes a las 17:00 y los viernes a las 21:13. Los pasajes cuestan $25.000 en primera, $30.000 en pullman y $72.400 en camarote para dos personas.

Buenos Aires - Tucumán



Cuenta con dos trenes semanales que parten desde Retiro los miércoles y domingos a las 21:10 y de Tucumán los martes y viernes a las 21:30. Los pasajes cuestan $38.000 en primera, $46.200 en pullman y $131.200 en camarote para dos personas.

Buenos Aires - Bragado



Salen tres servicios semanales desde Once los lunes, miércoles y viernes a las 18:35 y de Bragado los lunes, miércoles y viernes a las 1:20. Los pasajes cuestan $7.500 en primera y $9.000 en pullman.

Buenos Aires - Junín

Sale un servicio diario que parte de Retiro a las 18:15 y retorna a las 1:10 de lunes a sábados y a las 1:31 domingos y feriados. El precio de los pasajes del tren a Junín se modifica de acuerdo al día en el que el pasajero desee realizar el viaje. Hay dos bandas tarifarias.

