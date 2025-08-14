La franquicia cinematográfica Alien, creada por Ridley Scott, abarca más de cuatro décadas de terror y ciencia ficción. Comenzó en 1979 con Alien, el octavo pasajero, y la saga ha expandido su universo a través de diversas secuelas, precuelas y productos culturales. Esta inmersión ha contribuido a la creación de una vasta línea temporal que, aunque puede parecer compleja para los nuevos seguidores, ofrece una experiencia enriquecedora cuando se sigue en orden cronológico. Con el añadido de la serie Alien: Earth, la historia de los feroces Xenomorfos sigue atrayendo al público.

El comienzo cronológico con Prometheus

El punto de partida cronológico de la serie reside en Prometheus (2012), una precuela que explora el origen de los icónicos Xenomorfos. Con Ridley Scott de nuevo al frente, la película indaga en los enigmas de los Ingenieros, supuestos creadores de la humanidad. La expedición interplanetaria, encabezada por Elizabeth Shaw y Charlie Holloway, se embarca en una misión que oscila entre la curiosidad científica y el descenso a los terrores ocultos en antiguas civilizaciones extraterrestres. Las respuestas obtenidas, sin embargo, plantean más preguntas que certezas, estableciendo una atmósfera de intriga que impregna las siguientes obras de la franquicia.

La continuación con Alien: Covenant

Alien: Covenant (2017) retoma la trama dejada por Prometheus, profundizando en los conflictos existenciales y la esencia del horror de la película original. Ambientada en 2104, la tripulación de la nave Covenant descubre un planeta donde las consecuencias de los hallazgos de Prometheus son evidentes. La presencia ominosa de androides como David, poseedores de conocimientos peligrosos, añade capas de misterio sobre los orígenes y evolución de los Xenomorfos. Este capítulo es esencial para comprender las tensiones filosóficas y narrativas de la serie, ofreciendo pistas cruciales para los eventos posteriores en la línea temporal de Alien.

Alien: Earth y la expansión del universo narrativo

En 2120, la narrativa se traslada a Alien: Earth, la serie que introduce un enfoque novedoso al llevar la amenaza al hogar humano: la Tierra. Creada por Noah Hawley, la serie amplía el ecosistema alienígena, presentando nuevas dinámicas de interacción entre humanos y Xenomorfos. Esta serie mantiene un vínculo directo con el pasado de la franquicia mientras explora nuevas dimensiones narrativas y visuales, reafirmando así la vigencia y versatilidad de la saga.

El orden cronológico continúa con Alien, el octavo pasajero (1979), seguido de Aliens: El regreso (1986), Alien 3 (1992) y Alien: Resurrección (1997). Cada entrega presenta variaciones y desarrollos en la temática central del enfrentamiento entre humanos y Xenomorfos en diferentes contextos interestelares. Con cada película, la saga ha demostrado su capacidad para adaptarse y superar las expectativas de su audiencia, consolidándose como uno de los pilares fundamentales del cine de terror y ciencia ficción.

