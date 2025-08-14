Alien: Earth ha llegado a la pantalla de Disney+ y, mientras el universo de Alien continúa expandiéndose en nuevas direcciones, los fanáticos de la ciencia ficción están expectantes por la posibilidad de un nuevo crossover entre la franquicia de los xenomorfos y los yautjas de Depredador.

Las nuevas voces de las franquicias

No se puede ignorar el entusiasmo de Fede Álvarez y Dan Trachtenberg, dos mentes creativas con visiones innovadoras para ambas sagas. Álvarez comentó en una entrevista pasada de explorar un crossover con los Yautja, lo que añade intriga a los rumores. El director manifestó que le encantaría que tanto Alien como Depredador convergieran en una gran batalla espacial, creando un universo compartido que expanda el legado de ambas historias. A pesar de la falta de confirmación oficial, el interés de los realizadores es evidente.

Pequeños detalles con gran significado

Otro elemento llamativo es la aparición de Weyland-Yutani en el avance de Depredador: Tierras Salvajes. La poderosa corporación, célebre entre los fans de Alien, sugiere un vínculo más profundo entre los universos (ahora propiedad de Disney) que podría estar desarrollándose. Esta inclusión ha causado gran revuelo entre los aficionados, ya que cualquier referencia a Weyland-Yutani implica peligro y ambición desmedida.

Implicaciones para la audiencia

De materializarse la conexión entre ambos universos, el impacto entre los seguidores sería significativo. Las películas crossover previas han tenido una recepción variada, pero la posibilidad de un nuevo intento ha renovado el interés por ambas franquicias. Para Disney y los productores, esto representa una oportunidad única de reinvención y expansión para captar nuevamente la imaginación del público.

Los dos primeros episodios de Alien: Earth ya se encuentran disponibles en Disney+. Mientras tanto, la próxima película de Depredador, dirigida por Dan Trachtenberg, tiene previsto debutar en salas en el mes de septiembre.

