Para este viernes 15 de agosto, el Gobierno nacional dispuso un día no laborable con fines turísticos en conmemoración del fallecimiento del General José de San Martín. Por este motivo, habrá modificaciones en el transporte, la atención hospitalaria, los museos y otros espacios culturales. ¿Qué servicios funcionarán y cuáles no estarán disponibles en la Ciudad de Buenos Aires?

Según informó la administración porteña, este viernes las escuelas estarán cerradas, así como la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, la Dirección General de Rentas y las sedes comunales. Los hospitales, en tanto, mantendrán en funcionamiento las guardias, las áreas críticas, el SAME y las Unidades Febriles de Urgencia.

Los hospitales de la Ciudad mantendrán el servicio de guardias médicas. Imagen: archivo.





En cuanto a los cementerios, el Gobierno de la Ciudad precisó que las inhumaciones en Chacarita, Flores, Recoleta y el ingreso de los fallecidos al Crematorio de la Ciudad de Buenos Aires "se realizarán de 7.30 a 14 horas a destino, recepcionándose el último trámite a las 13 horas e iniciando la última inhumación a las 13.30". El Registro Civil, por su parte, permanecerá cerrado, salvo la guardia de defunciones que estará en funcionamiento de 9 a 12 horas.

Respecto a la seguridad, tanto la Policía como Bomberos de la Ciudad, Emergencias Línea 911, Logística, Defensa Civil, Guardia de Auxilio y Emergencia, y la Línea 103 tendrán guardias activas las 24 horas. El servicio de recolección de residuos, en cambio, funcionará de manera habitual.



Estacionamiento y transporte

Las reglas de estacionamiento tendrán variaciones respecto de los días laborables este viernes 15 de agosto: estará permitido estacionar sobre las avenidas y calles donde está prohibido estacionar los días hábiles de 7 a 21 horas. Además, el estacionamiento medido no tendrá vigencia.

Todas las excepciones están señalizadas con cartelería, ya sea porque se puede estacionar donde la norma dice que está prohibido o viceversa. En pasajes, arterias que cuenten con Metrobús, calles de convivencia y en el espacio paralelo a las ciclovías está prohibido las 24 horas. En tanto, los peajes funcionarán con normalidad, tomando como hora pico el horario de fin de semana.

El estacionamiento medido no funcionará este viernes 15 de agosto. Imagen: archivo.





Por su parte, el subte y el premetro funcionará de 6 a 21/22 horas, según corresponda el horario del último tren de cada línea. De todas maneras, la Línea B lo hará con horario extendido hasta este sábado a la 1.30 de la mañana.

Finalmente, las siete plantas en donde se tramita la Verificación Técnica Vehicular, la Dirección General de Infracciones y el Registro de licencias para conducir, sede Roca, permanecerán cerradas. Sin embargo, la Pista de aprendizaje estará abierta en su horario habitual.

Parques, museos y centros culturales

Quienes planeen salidas al aire libre para este viernes 15 de agosto podrán visitar el Jardín Botánico Carlos Thays, el Ecoparque y las reservas ecológicas de Costanera Sur, Costanera Norte y Lago Lugano, sitios que permanecerán abiertos durante la jornada no laborable.

La Usina del Arte estará abierta este viernes 15 de agosto.





En tanto, las recorridas culturales podrán hacerse en los museos porteños, la Torre Monumental, el Planetario, las Bibliotecas públicas, el Centro Cultural 25 de Mayo, Centro Cultural Recoleta, la Usina del Arte, el Teatro Colón y el Circuito de Espacios Culturales. Los horarios específicos de apertura y cierre o actividades puntuales se puede consultar en la página web oficial del Gobierno porteño.