“Me debatí un poco entre ponerle un nombre muy solemne al tema o o uno serio, o pretencioso, o lo que fuera y finalmente decidí ir por otro lado”, cuenta Emiliano Ferrer. El flamante disco que acaba de lanzar con su trío empieza con una milonga dedicada a Viggo Mortensen, el celebre actor estadounidense conocido por su crianza en la Argentina y su pasión por la camiseta de San Lorenzo de Almagro. “A veces es difícil resolver qué título ponerle a los temas instrumentales, porque al no tener letra es difícil guiarse; yo cuando no sé, se lo dedico a mis amigos”, cuenta el guitarrista. “Viggo no es mi amigo, obviamente, ¡pero ojalá algún día así sea! Como hincha de San Lorenzo, que siempre él menciona en sus entrevistas y apariciones, y me pone muy feliz cuando lo hace, este es mi humilde homenaje”.

El Emiliano Ferrer Trío presentará su disco homónimo este sábado 16 a las 20 en Páramo Cultural (Carlos Calvo 3974), con un concierto íntimo que recorrerá el repertorio del disco, algunas canciones inéditas y un puñado de clásicos del tango. Al guitarrista lo acompañan Juan Miguens en contrabajo y Joaquín Benítez Kitegroski en bandoneón. La placa tiene seis composiciones originales y una versión –en guitarra sola- de “Ave de paso” (de Enrique Cadícamo y Charlo).

El disco propone un lenguaje contemporáneo que dialoga con la tradición del tango, incorporando elementos de la música académica y la improvisación, donde se destaca la búsqueda personal en la escritura y el fraseo. La tapa muestra una fotografía del Viejo Gasómetro, para reflejar no solo el espíritu tanguero del barrio de Boedo, sino también el legado familiar de Ferrer. “De mi viejo heredé la pasión por el tango y por San Lorenzo”, cuenta.

-¿Por qué te lanzaste a hacer un disco solista?

-Es un proyecto que tenía hace muchísimos años. Había empezado en dos fallidas ocasiones un disco solista de guitarra, que intercalaba temas propios y arreglos de folklore y tango. Esas grabaciones nunca me convencieron y quedaron ahí guardadas. En 2023 salí beneficiado con un subsidio del INAMU, y la necesidad de tener que presentar resultados me obligó a ponerme las pilas y concretar este anhelo. Hice una especie de “diario del subsidio”, en el cual iba anotando cada paso, y eso me dio un orden que creo que nunca antes había tenido.

-¿Cuál fue tu búsqueda musical en este disco?

-Tuve la intención de mostrar una faceta compositiva. La música escrita tenía algunas pautas mínimas, y dejamos mucho espacio para los aportes individuales de cada uno y la improvisación, repartiendo las melodías entre el bandoneón y la guitarra.

-¿Y “Un tango para el Pardo”?

-El Pardo es un amigo llamado Rodrigo Ruiz Díaz, guitarrista y compositor, amante del tango, el candombe, la poesía y la música en general. Es una de las personas que más me impulsó a tocar mi propia música. Este es un tango que compuse en una época en la que venía analizando bastante los tangos tradicionales y quise componer algo en esa línea.