El Ministerio de Salud de Córdoba informó este jueves que todos los medicamentos del laboratorio HLB Pharma fueron retirados de circulación tras la alerta de la ANMAT por fentanilo contaminado. La medida incluyó tanto los lotes específicos señalados como el resto de la producción de la empresa, que permanece bajo resguardo en hospitales públicos y privados.

Las muertes por fentanilo contaminado en todo el país ascendieron a 96, aunque la investigación sobre algunos fallecimientos continúa. Las autoridades judiciales analizan la trazabilidad de nueve casos en Bahía Blanca, cuya procedencia aún no está confirmada, por lo que la cifra total podría reducirse.

Según detalló el ministro de Salud de Córdoba, Ricardo Pieckenstainer: "Desde que recibimos la alerta de la ANMAT, notificamos a todas las instituciones sanitarias, públicas y privadas. Tenían la obligación de separar, segregar y poner a disposición de la Justicia todo el stock del laboratorio HLB Pharma".

El alerta epidemiológica formal de la ANMAT se emitió el 13 de mayo e instruyó a cada jurisdicción a reportar la existencia de los lotes y cualquier caso sospechoso. Pieckenstainer precisó que los hospitales públicos cordobeses mantienen bajo custodia todo el stock y que cada institución es responsable de que ninguna ampolla pueda llegar a un paciente: "Están fuera del alcance, fuera de circulación y a disposición de la Justicia para cuando lo requiera".

La investigación está a cargo de la Fiscalía N°3 de La Plata, que coordina con las provincias la trazabilidad de los medicamentos y la preservación de la evidencia. La provincia de Córdoba se constituyó como querellante en la causa, con el objetivo de garantizar el seguimiento completo de los lotes retirados.

El ministro confirmó que todas las instituciones fueron informadas de la situación y estaban obligadas a reportar a las autoridades nacionales en caso de haber adquirido los lotes comprometidos. Además, destacó que el trabajo coordinado con ANMAT y la Justicia permitirá completar la trazabilidad de los medicamentos retirados.

