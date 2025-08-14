Rosario recibe por primera vez a las Maestras de Danza Butoh Makiko Tominaga, de Japón y Rhea Volij, de Buenos Aires, que estarán hasta el domingo con un seminario de capacitación (con cupo ya completo) y una función con el título Dos Solos, mañana (sábado), a las 20.30, en el Centro Cultural Parque de España (Sarmiento y el Río).

Rhea Volij es la mayor referente del Butoh en Argentina. Imagen: Alejandra del Castello.

Tominaga es una de las fundadoras del Butoh, mientras Rhea Volij es su mayor referente nacional. Ibuki es lo que presentará Makiko Tominaga, con el sugerente subtítulo "El momento en que el aliento toca la vida". En tanto, Rhea Volij danzará La hija de sueño inquieta, y anuncia: "Los sueños ciegos de las cosas. Los sueños mudos de los dioses (R. Juárez). La hija del sueño inquieto involuciona en el vacío. Alcanza el vacío delicioso, ¿el vacío que no posee? ¿El que incluso, sueña su inquietud?

Las entradas de la función están a la venta en 1000tickets o en boletería del CCPE.

Sus organizadoras, Alicia Boggián y Wendy Gilt, afirman que la actividad de Producción Butoh se realizó "gracias a un gran trabajo de autogestión y el apoyo del CCPE, ISP Isabel Taboga, COBAI y la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rosario".