Fue derrota pero las sensaciones no terminaron siendo tan malas. En su último amistoso en suelo europeo, la Selección Argentina de básquetbol cayó por 84-72 ante Italia en Bologna y dio otro paso positivo en su preparación para la Americup 2025. El goleador del equipo de Pablo Prigioni volvió a ser Gonzalo Corbalán, autor de 17 puntos.

Luego de los amistosos en España, ante rivales africanos y ante un europeo de tercer orden como Portugal, Argentina se cruzó con un rival más poderoso, que le mostró su jerarquía y le hizo pagar todos los errores de un equipo joven y en formación. Italia, con el estreno del nacionalizado Darius Thompson, y con el aporte en defensa y en ataque de Fontecchio y Spagnolo fue tomando ventajas desde el arranque, pero un gran pasaje de Juan Pablo Vaulet, con 10 puntos en el primer cuarto y 12 en total, sirvió para que Argentina se mantuviera cerca en el marcador.

En el segundo cuarto se mantuvo la misma tónica, con los italianos manejando una ventaja que oscilaba entre los seis y diez puntos. Pero un período de desconcentración de los jóvenes argentinos en el tercer cuarto, cuando el equipo se quedó sin gol y no pudo sostener su defensa, motivó que Italia tomara una ventaja decisiva de 20 puntos.

Sin embargo, con las ideas claras para seguir progresando en la preparación, Argentina se propuso mantener su plan de juego y mejoró en el cuarto final. Con los tiros abiertos de Juan Bocca, con la versatilidad de Corbalán y con un buen ingreso de Bressán, el equipo de Prigioni redujo la diferencia para volver a ponerse en partido, aunque Italia reaccionó para llegar tranquilo al cierre. ´

Así se saldó la gira por Europa, con dos triunfos ante Angola, uno ante Sudán del Sur y otro ante Portugal y dos caídas frente a los italianos y ante Costa de Marfil. La agenda argentina marca ahora un cuadrangular en Panamá ante los locales, Uruguay y Brasil antes del arranque de la Americup, previsto para el viernes 22 en Managua.