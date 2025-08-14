Como una pequeña concesión después de una larga lista de humillaciones, Karina Milei permitió que el PRO se sume a la mesa de campaña bonaerense. El presidente del PRO bonaerense, Cristian Ritondo, llegó al mediodía a Casa Rosada y estuvo junto al asesor de Javier Milei, Santiago Caputo, y con el armador de La Libertad Avanza en PBA, Sebastián Pareja. Es la primera vez que un integrante del partido amarillo participa de estas reuniones.

La cabeza de la reunión iba a ser la secretaria general de la Presidencia, pero no estuvo presente por problemas de agenda. La hermanísima viene de humillar a Mauricio Macri con un veto a una de sus candidatas en la Ciudad. Al PRO le impuso condiciones leoninas tanto en el acuerdo porteño como el bonaerense, pero especialmente en el porteño, donde los macristas tendrán solo dos lugares en la lista de diputados en octubre.

Después de la mano dura, vino una pequeña caricia: le permitió a Ritondo formar parte de las reuniones donde se define la campaña, un lugar que ocupaban hasta hace poco ella y Pareja y que, hace unas semanas, incorporó a Santiago Caputo. A Caputo lo acompañó parte de su equipo: Macarena Alifraco y Lucas «Sagaz» Luna, que van a trabajar en la campaña digital como hicieron con Manuel Adorni en mayo. También se sumaron, por el lado de Pareja, el senador bonaerense Alejandro Carrancio y el candidato a tercer diputado bonaerense por la Octava Sección, Juan Osaba.

Otro que no estuvo, además de la hermanísima, fue Eduardo “Lule” Menem, pero porque estaba en simultaneo reunido con en otra oficina de la Rosada con el gobernador de Entre Ríos Rogelio Frigerio.

En el encuentro de la mesa de campaña bonaerense, reinó el optimismo sobre los resultados electorales y analizaron como fue la primera semana de campaña, luego de la foto que protagonizó Javier Milei en Villa Celina, La Matanza, por la que el mandatario pasó unos escasos minutos. En ese encuentro, banalizaron la consigna histórica del "Nunca Más" convirtiéndola en una estrategia electoralista.

Ritondo es y será, de momento, el único invitado a estas reuniones. Cuando fue la negociación de las listas, lo acompañaban tanto Diego Santilli como Guillermo Montenegro. Este último es cabeza de lista en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre por la quinta sección electoral, mientras que Santilli tiene ya asegurado su lugar en la boleta que -según confirmaron el jueves- encabezará José Luis Espert en octubre (“José Luis, el profe, es el que encabeza y va a ser la cara visible de ese otro gran equipo que va a ir al Congreso Nacional”, informó Pareja). Es decir que no se trata de dos dirigentes del PRO que estén sufriendo un castigo, pero de momento no serán parte de las reuniones de campaña. Sí participarán como candidatos.

El encuentro duró poco menos de dos horas y debatieron además sobre el cierre de listas nacionales que se acerca. Ahí se conversó que Santilli ocuparía el tercer lugar en la lista y que Pareja también estaría en la boleta en el quinto lugar. Los otros PRO que irán en las listas bonaerenses son María Florencia De Sensi y Alejandro Finocchiaro. La mujer que irá en segundo lugar en la lista sería una figura mediática y televisiva a la que Karina Milei está sondeando.

Estuvieron discutiendo sobre otras posibles "bajadas" de Milei al territorio, después del acto en La Plata. Se mencionó Tres de Febrero, Junin y General Rodríguez como posibles escalas en la campaña. Y el acto de cierre sería en Morón. Probablemente, el 3 de septiembre.