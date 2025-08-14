Hoy jueves 14 de agosto, River visita a Libertad por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El encuentro está programado para las 21:30 y se llevará a cabo en el Estadio Tigo La Huerta.

Dónde ver Libertad vs River en vivo por TV y on line

El partido será televisado por Telefe y Fox Sports y transmitido a través de Disney+. Las señales televisivas se pueden sintonizar mediante plataformas de streaming como DGO, Flow y Telecentro Play, entre otras.

La probable formación de Libertad vs River

Libertad: Martín Silva; Matías Espinoza, Miguel Jacquet, Robert Rojas, Néstor Giménez; Iván Franco, Hugo Fernández, Lucas Sanabria, Álvaro Campuzano; Joaquín Bogarín y Gustavo Aguilar. DT: Sergio Aquino.

La probable formación de River vs Libertad

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Matías Galarza Fonda, Juan Fernando Quintero o Giuliano Galoppo o Santiago Lencina; Facundo Colidio y Miguel Borja. DT: Marcelo Gallardo.