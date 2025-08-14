Diego Valenzuela volvió a ser retrucado por el gobierno provincial. Días atrás fue Carlos Bianco y ahora fue Augusto Costa quien le contestó en X a partir de un posteo irónico del intendente libertario de Tres de Febrero. En esta ocasión, dijo que la Provincia se acordó de reunirse con empresarios producto de la campaña electoral, a lo que el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica lo refutó con datos.

“¡Hola, Diego! Un gusto saludarte después de casi 6 años en los que no te preocupaste por coordinar ninguna política con el Gobierno provincial para apoyar a los sectores productivos”, comenzó su tuit Costa. Y, pocos caracteres después, resaltó que el gobierno de Javier Milei, al cual Valenzuela se inmola en defender desde enero de este año, causó el cierre de más de 13 mil empresas y la pérdida de 220 mil puestos de trabajo.

Más allá de la chicana, el ministro expuso la labor de su cartera desde que asumió en 2019, momento en que Valenzuela era un férreo macrista, recientemente reelecto, y uno de los interlocutores con el gobierno de Axel Kicillof en nombre de los intendentes del PRO. Entre otros datos, detalló que se financiaron 2 mil pymes para proyectos de inversión o capital de trabajo por 170 mil millones de pesos y se financiaron 37 obras de infraestructura en parques industriales por 5.400 millones de pesos.

“Para tu conocimiento, la mayoría de los programas que llevamos adelante desde el gobierno de Kicillof los construimos a partir del diálogo y las necesidades que nos plantean los sectores productivos”, remarcó Costa al jefe comunal de La Libertad Avanza y primer candidato a senador por la Primera sección en la nómina violeta.

“Esto te lo pueden contar las organizaciones gremiales y las cámaras empresarias de los diferentes sectores, los más de 5 mil referentes de la producción y el trabajo que participaron de las tres ediciones de nuestro Congreso Productivo Bonaerense en Mar del Plata”, remarcó.

El titular de la cartera productiva señaló que, entre otras medidas, se otorgaron garantías para acceso al crédito a 23 mil Mipymes por 928 mil millones de pesos, créditos para financiar el comercio por el desplome del consumo, se implementó el Fondo de Innovación Tecnológica (FITBA) para desarrollar más de 250 proyectos orientados a solucionar problemáticas de las pymes por más de 5 mil millones y se realizaron noventa Rondas de Negocios multisectoriales con la participación de casi 20 mil empresas que concretaron 66 mil entrevistas de negocios.

“Puedo entender tu absoluta ignorancia respecto a la realidad productiva y las acciones del Gobierno provincial mientras vos celebrás la motosierra de tu jefe político Milei, pero lo más inexplicable de tu mensaje pretendidamente irónico y canchero es que haya sido pocos días después de que el Gobierno nacional decidiera cerrar las Secretarías de Industria y Pymes”, remató Costa.

Esta última medida también fue condenada por Daniel Rosato, titular de Industriales Pymes Argentinos. El empresario de Berazategui lamentó la decisión del Gobierno nacional porque “es un paso más en el estancamiento del aparato productivo”. “Esta medida podría significar la sentencia a la desaparición de miles de PyMEs que requieren de una asistencia que nunca tendrán”, concluyó.

Errado con las obras y con los empresarios

Semanas atrás, este medio relató otro cruce entre Valenzuela y el Ejecutivo provincial. A principios de mes, Bianco, ministro de Gobierno bonaerense, respondió una chicana del intendente de Tres de Febrero que reclamó por la llegada de obra pública al municipio. Le dijo que tenía una “crisis de identidad” y que debía definir a la obra pública como el resto del tema libertario: “mala, fea, sucia”.

Según pudo averiguar este medio, en el distrito hubo 39 obras entre ejecutadas, en ejecución y proyectos aprobados desde diciembre de 2019 y para las que se destinaron más de 20 mil millones de pesos. Van desde obras de pavimentación y repavimentación de calles en distintas localidades y la puesta en valor del Cementerio Parque Municipal, hasta la renovación del centro obstétrico, internación de maternidad y depósito de farmacia del Hospital Zonal General de Agudos Dr. Ramón Carrillo.

Ahora la desmentida vino de mano de Costa. Además, cerró su publicación con un par de consultas tras condenar el cierre de la Secretaría de Industria y Pymes. “Si ya era todo un desastre y no había ningún diálogo con los funcionarios nacionales, ¿con quién se deberían juntar ahora nuestros empresarios para plantearle sus problemas y las consecuencias productivas del plan económico? ¿Con el “Messi de las finanzas” que maneja la economía como si estuviera en una mesa de dinero timbeando con sus amigos mientras se funden todas las Pymes del país?”, indagó.

A pocos días de las elecciones provinciales, el ministro le dijo a Valenzuela que mientras siga “mirando para otro lado y condenando al municipio al modelo de exterminio productivo del Gobierno nacional, nosotros vamos a estar poniéndole un freno”. “Porque proteger la producción y resistir no es campaña, es sobrevivir. No vendemos humo. Defendemos lo que Milei y vos entregan todos los días”, remató.