Godoy Cruz cayó agónicamente 2-1 este jueves en su visita ante Atlético Mineiro, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. La revancha será en una semana en Mendoza.

En el estadio Arena do Galo, el Tomba salió decidido a no dejarse llevar por delante y de entrada avisó Santino Andino con un disparo que logró desviar el arquero Everson al corner. En la réplica, el conjunto brasileño llegó al área visitante con Arana y más tarde un peligroso cabezazo de sobrepique de Rony encontró buena respuesta en el arquero Petroli.

El partido era muy entretenido, con el equipo de Walter Ribonetto metiendo presión y dispuesto a salir rápido de contra ante un rival que controlaba el trámite y quería hacer valer su localía. Entonces Andino recibió, enganchó y sacó un zurdazo que se clavó en el ángulo para poner arriba a los mendocinos. Un verdadero golazo.

Ya en el complemento, Arana la mandó a la red, pero el gol fue anulado por offside. El juego se picaba, Mineiro empujaba y el argentino Tomás Cuello lo igualó tras una salida en falso de Petroli. Y cuando casi lo liquidaba Rasmussen, apareció el capitán Hulk para darlo vuelta en el final y dejar al Tomba con las manos vacías.



