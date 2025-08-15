La Justicia rechazó el beneficio de la prisión domiciliaria a Claudio Contardi, el ex marido de Julieta Prandi, quien fue condenado este miércoles a 19 años de cárcel por el delito de "abuso sexual con acceso carnal agravado" .

Tras la renuncia de Claudio Nitzcamer, el nuevo abogado de Contardi, Fernando Sicilia, había pedido un habeas corpus hasta que la sentencia quedara firme, pero la Cámara de Apelaciones y Garantías Zárate-Campana lo desestimó.

El letrado argumentaba que la detención inmediata ordenada por el tribunal era improcedente ya que su defendido siempre se mantuvo a derecho y no existía riesgo procesal. Sin embargo, los jueces remarcaron que el recurso del habeas corpus era incorrecto, ya que la privación de la libertad fue ordenada por el mismo tribunal que lo condenó. En ese sentido, indicaron que hay vías recursivas ordinarias para apelar el fallo.

El empresario gastronómico fue trasladado este jueves a la Alcaidía Nº3 de Melchor Romero —el mismo lugar donde están presos los ocho jóvenes rugbiers de Zárate por el crimen de Fernando Báez Sosa— para cumplir su condena.

En la sentencia, el Tribunal de Campana optó por una pena más baja que la de 20 años solicitada por el fiscal Christian Fabio y los 50 años solicitados por Prandi por los cargos de delito de abuso sexual con acceso carnal agravado, por causar un grave daño en la salud mental de la víctima , de manera reiterada, en concurso real . Además, los magistrados ordenaron su inmediata detención.



No obstante, el miércoles, la víctima se expresó satisfecha por la condena: "19 años es una pena ejemplar. Yo creo que está bien. Podría ser más, podría ser de por vida. Lo importante es que la Justicia lo detuvo y se lo llevaron preso".