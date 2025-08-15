El histórico captador de talentos del fútbol argentino Ramón Maddoni, reconocido por su histórica labor en el Club Social Parque en la Ciudad de Buenos Aires, falleció este viernes a los 83 años.

Ligado a Boca y también a Argentinos Juniors, Maddoni "descubrió" a los campeones del mundo Leandro Paredes y Alexis Mac Allister, pero, además, captó talentos como Fernando Redondo, Juan Román Riquelme, Carlos Tevez, Fernando Gago, Juan Pablo Sorín, Diego Placente y Esteban Cambiasso, entre otros.

El Club Social Parque informó el fallecimiento de Maddoni con un sentido comunicado: “Maestro de sueños y forjador de talentos. Formador incansable y referente del fútbol argentino. Tu pasión, entrega y visión dejaron huella en generaciones de jugadores y en todos los que tuvimos el privilegio de conocerte”.

“Gracias por enseñarnos que el verdadero legado no está solo en los títulos, sino en las personas que ayudamos a crecer. Adiós, querido Ramón. Que en paz descanses”, concluyó el club porteño.