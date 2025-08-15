El argentino Erik Lamela contó a través de sus redes sociales los motivos por los cuales decidió ponerle fin a su carrera a los 33 años. "Tengo problemas en las caderas, hace 11 años que comenzaron y en el 2017 fui operado de ambas, siendo la izquierda la más afectada", dio a conocer.

"Fue un año difícil, tenía mucho miedo… pensé que podía ser el final de mi carrera y tenía 25 años”, continúa el mensaje del exjugador de River y la selección argentina. “Luego de que salieran bien las operaciones me dieron 4 años más de carrera. Me dijeron que con el tiempo iba a volver a empeorar y eso es lo que estoy viviendo ahora. Con mucho sacrificio, pasando horas con fisioterapeutas, fortaleciendo en el gimnasio, infinitas inyecciones y tratamientos logré jugar más del doble”, agregó.

“Tener dolor, jugar y entrenar con molestías pasó a ser algo normal en mi día a día. Hace 5 años que tomo pastillas cada partido para poder competir en mejores condiciones”, detalló el exfutbolista, que aseguró que en el último tiempo los dolores lo obligaban a tomar más pastillas.

“Hoy decido ponerle fin a todo esto, hoy se termina todo este esfuerzo”, comunicó. Resulta que, según dio a conocer el propio Lamela, venía realizando un entrenamiento diferenciado del resto del plantel, con bicicleta y trabajos en el gimnasio: “Este año cambiaron las cosas, no aceptan mi manera de entrenar y lo entiendo perfectamente, por eso mi acuerdo mutuo con el club para terminar de la mejor manera”.

Le dedicó palabras de agradecimiento a Matías Almeyda, compañero suyo en River. De hecho, se sumará a su cuerto técnico como ayudante en el Sevilla. “Quiero agradecer a todos los clubes donde jugué por haber confiado en mí y abrirme las puertas de sus países. A River que fue el que me formó dándome desde la comida hasta una escuela, no me olvido de nada, tengo memoria de quienes me ayudaron”, recordó.

Lamela surgió de las inferiores de River y llegó a Primera en 2009 con 17 años, siendo una de las grandes promesas del fútbol argentino. Con todo su talento y su gambeta, era el mejor jugador de un Millonario que atravesaba un momento institucional y deportivo muy complicado que terminó en el trágico descenso de 2011.

Tras la promoción ante Belgrano, se fue a la Roma de Italia a cambio de 17 millones de euros. Estuvo en el equipo de la capital italiana por dos años, cuando el Tottenham de Inglaterra puso sus ojos en él y lo compró por 30 millones de euros. Llegó a jugar 25 partidos en la selección argentina, con 3 goles y 2 asistencias.

Tras 8 años en los Spurs, se fue libre al Sevilla de España. Allí jugó durante tres temporadas antes de emigrar a Grecia para militar en el AEK Atenas, donde puso fin a su carrera tras un año. En total jugó 484 partidos oficiales, en los que marcó 84 goles y dio 76 asistencias. Ganó la Europa League 2022/23 con Sevilla. Antes, en 2021, fue galardonado con el Premio Puskas de la FIFA al Mejor Gol del Año por su magnífica rabona ante Arsenal.





“Una parte de mi está triste por dejar lo que me apasiona y lo que hice durante casi toda mi vida. Otra parte de mí siente alivio, hoy me quito esa mochila tan pesada que significa estar cada partido sin importar las condiciones en las que esté. De tener que estar concentrado con dolor y saber que un estadio lleno me espera para exigirme en cada pelota. Me acostumbré a eso, pero a partir de hoy cuidaré mi salud”, cerró su mensaje en redes sociales.

