San Lorenzo visitará este sábado a Platense, en un partido correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Clausura, con el objetivo de conseguir un triunfo que le permita mantenerse arriba en la Zona B. El encuentro, que se jugará en el estadio Ciudad de Vicente López, desde las 14.15, será arbitrado por Sebastián Martínez y televisado por ESPN Premium. Además, Independiente visita a Vélez (20.30, Leandro Rey Hilfer, ESPN Premium); Huracán recibe a Argentinos (16.15, Luis Lobo Medina, TNT Sports Premium); y Rosario Central recibe en Arroyito a Riestra (18.30, Yael Falcón Pérez, TNT Sports).

San Lorenzo tuvo un muy buen comienzo en el Torneo Clausura, donde lidera su zona junto a River con ocho puntos luego de cuatro presentaciones. El equipo dirigido por Damián Ayude, que este semestre solo le queda por disputar el torneo local ya que fue eliminado por Tigre en la Copa Argentina, le ganó a Talleres de Córdoba y a Vélez, mientras que igualó con Gimnasia y Esgrima La Plata y el “Millonario”.

Este buen comienzo de torneo le permite a los hinchas del “Ciclón” ilusionarse con pelear por la primera posición de la Zona B hasta las últimas fechas y con una posible clasificación a la Copa Libertadores 2026, a la cual podría ingresar en caso de terminar entre los tres mejores de la tabla anual.

Platense, por su parte, tuvo un muy flojo comienzo de semestre luego de aquel histórico título en el Torneo Apertura, donde dio la gran sorpresa al eliminar de manera consecutiva y como visitante a Racing, River y San Lorenzo y derrotando a Huracán en la gran final. El conjunto de Cristian “Kily” González solo sumó tres puntos y aún no pudo cosechar ninguna victoria.

En busca de su primera victoria

Independiente, por sus pasrte, quiere revertir el flojo comienzo de semestre que tuvo, ya que todavía no pudo conseguir ningún triunfo en el Torneo Clausura, además de que fue eliminado por Belgrano de Córdoba en los octavos de final de la Copa Argentina.

Como si esto fuera poco, en el plano internacional también se le complicó el panorama, ya que, en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana cayó 1-0 ante Universidad de Chile, aunque tendrá la oportunidad de definir la serie como local.

Vélez tuvo un arranque irregular en el que solo sumó cinco puntos en el Torneo Clausura y empieza a mirar con miedo la tabla anual, ya que le saca solo seis puntos a San Martín de San Juan, que ocupa el último lugar y estaría descendiendo.

Pese a este delicado momento en el plano nacional, en la Copa Libertadores es otro el andar, ya que en los octavos de final de la Copa Libertadores empató 0-0 ante Fortaleza de Brasil y definirá la serie ante su gente.

Los otros dos partidos que completan la jornada:




















