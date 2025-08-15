El mundo del fútbol despide este viernes a Ramón Maddoni, uno de los grandes captadores y formador de talentos del fútbol argentino. Desde Esteban Cambiasso y Juan Pablo Sorín, pasando por Leandro Paredes y Leonardo Pisculichi, jugadores que formó, lo despidieron en sus redes sociales.

"El Club Atlético Boca Juniors lamenta profundamente el fallecimiento de Ramón Maddoni, histórico captador de talentos en nuestro fútbol. Acompañamos a su familia y seres queridos en este difícil momento y enviamos nuestro cariño y más sinceras condolencias", escribió el Club de la Ribera en sus redes sociales.

Maddoni estuvo muchos años ligados a Boca y descubrió y formó a muchos de los mejores jugadores surgidos del Xeneize en los últimos tiempos. Tal es su vínculo que la institución decidió izar a media asta las banderas de sus instalaciones en señal de luto.

La despedida de Boca Juniors a Ramón Maddoni. Imagen:redes sociales.





"Gracias por todo maestro. Descansá en paz", escribió Leandro Paredes en su Instagram, junto a una imagen en la que besa a su formador. “Yo le decía a la madre: tu hijo va a estar entre los mejores 10 jugadores del mundo. Alta técnica tiene”, aseguraba Maddoni haberle dicho a la madre del jugador. Efectivamante, el campeón del Mundo con la selección argentina arrancó en Boca como enganche y en Europa, como otros número 10, mutó a volante central.

La despedida de Leandro Paredes a Ramón Maddoni. Imagen: redes sociales.





"Entre todas las enseñanzas, momentos y recuerdos con vos me voy a quedar con tu frase que más me marcó mientras yo me lamentaba siendo un nene porque me gritabas siempre... tus palabras fueron: 'Te exijo porque sé que podés, preocupate el día que no te grite' y eso me hizo aprender de vos y de todos los entrenadores que vinieron después y me corrigieron cosas. Que en paz descanses querido Ramón", escribió Esteban Cambiasso, surgido de Argentinos Juniors y exjugador de la seleción argentina.

La despedida de Esteban Cambiasso a Ramón Maddoni. Imagen: redes sociales.





"Ramón siempre estarás con nosotros. Te quiero con el alma", escribió Juan Pablo Sorín, también surgido en las inferiores del Bicho y exfutbolista de la selección argentina. "Te amaré y te amaremos por siempre junto a mi familia. Fuiste y serás mucho más que un entrenador, un formador, un maestro. 'Te quiero mucho' me decías al oído desde chico después de una victoria más en Parque donde ya habías gritado 'toca pa atrás nene' cuando alguno no se apoyaba en el compañero", agregó en una publicación que hizo en Instagram junto a un video de Maddoni recitando un tango.

"Gracias por confiar en mí en todo momento, por cada una de las enseñanzas, por cada uno de los retos que solo me hicieron mejor jugador... El fútbol te va a extrañar Ramón. Descansá en paz, maestro", fue la despedida del exdelantero Mauro Boselli, surgido de las juveniles de Boca.

La despedida de Mauro Boselli a Ramón Maddoni. Imagen: redes sociales.





Maddoni históricamente estuvo muy ligado al Club Parque, una institución de cuyo fútbol sala infantil salieron algunos de los mejores talentos de la historia del fútbol argentino. "Maestro de sueños y forjador de talentos. Formador incansable y referente del fútbol argentino. Tu pasión, energía y visión dejaron huella en generaciones de jugadores y en todos los que tuvimos el privilegio de conocerte. Gracias por enseñarnos que el verdadero legado no está solo en los títulos, sino en las personas que ayudamos a crecer. Adiós querido Ramón, que en paz descanses", reza el comunicado de Parque.

La despedida del Club Parque a Ramón Maddoni. Imagen: redes sociales.





Otro talentoso surgido del club de La Paternal es Leonardo Pisculichi, de exitoso paso por River. "Se fue un grande, alguien que me enseñó muchísimo en todos los sentidos y dejó una marca imborrable en mi vida. Gracias por tus valores y cariño Ramón. Solo tengo que agradecer por haberte tenido en mi camino y seguramente muchos chicos pensarán igual. Fuiste un maestro, ahora te toca descansar", escribió Piscu.

La despedida a Ramón Maddoni. Imagen: redes sociales.





Carlos Tévez, Fernando Redondo, Juan Román Riquelme, Fernando Gago, Diego Placente y Alexis Mac Allister son solo algunos ejemplos más de grandes futbolistas que Maddoni formó y/o descubrió.

