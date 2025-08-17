En 2021, Elon Musk afirmó que trabajaba “al menos 80 o 90 horas por semana”, llegando en ocasiones a dedicar 12 horas diarias, todos los días. No era la primera vez que defendía esta postura: ya en 2018 había sentenciado que “nadie cambió el mundo trabajando 40 horas semanales”. Esta visión del trabajo como entrega absoluta y sacrificio extremo —que aplicó al frente de empresas como Tesla y SpaceX y recientemente en el Department of Government Efficiency (DOGE), donde promovió una lógica de hiperproductividad aplicada a la gestión pública— se volvió emblema del ethos emprendedor de Silicon Valley. Musk llegó incluso a dormir en el suelo de la fábrica para supervisar los procesos productivos. Su modelo de liderazgo, casi ascético, proyecta una moral del trabajo que glorifica el desgaste personal en pos de logros laborales.

Pero Musk no es el único. Jeff Bezos, fundador de Amazon, trabajó durante años jornadas de 12 horas diarias, incluidos los fines de semana. Tim Cook, actual director ejecutivo de Apple, es conocido por enviar correos electrónicos a las 4:30 a. m. Yamini Rangan, CEO de HubSpot, afirmó haber superado la depresión de los domingos por la tarde trabajando durante todo el fin de semana. Como corolario de esta gerencia hiperactiva, el CEO de Zoom, Eric Yuan, declaró que “el equilibrio entre el trabajo y la vida personal no existe, porque el trabajo es vida, la vida es trabajo”.

Estas declaraciones, lejos de ser individuales, expresan una cultura empresarial que normaliza la disolución de los límites entre tiempo laboral y tiempo personal, y que propone como ideal una subjetividad completamente centrada en el trabajo.

Sin embargo, esta ética del esfuerzo extremo entra en tensión con la evidencia empírica. La productividad de las empresas y las economías depende cada vez menos de la intensidad del trabajo o de la extensión de la jornada laboral. Así lo demuestran diversos estudios recientes de la OCDE, que promueven políticas públicas centradas en factores sistémicos —como la innovación tecnológica, la calidad institucional y el desarrollo de habilidades— como motores fundamentales de una productividad sostenible.

Es decir, lo que impulsa el crecimiento no es trabajar más horas, sino trabajar de manera más inteligente, en contextos que potencien la inversión, la cooperación y la creatividad. Por tanto, habría que buscar en otras causas —culturales, ideológicas o incluso afectivas— el resurgimiento de esta nueva-vieja moral del trabajo, que insiste en el sacrificio personal como medida del compromiso y la valía.

Mientras algunos celebran ese ideal, en países como Argentina la extensión de la jornada gana visibilidad pero por otros motivos, no se trata aquí de una opción individual, sino de una condición que parece estructural. Según datos oficiales, el 26,6 por ciento de las personas ocupadas trabaja más de 45 horas semanales según surge de la Encuesta Permanente de Hogares. Lejos de ser una señal de éxito, esta sobreocupación es uno de los múltiples síntomas de un mercado laboral precarizado, junto con la desocupación, el trabajo no registrado y el poder adquisitivo de los salarios.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) viene advirtiendo desde hace décadas sobre los efectos negativos de las jornadas excesivas. En su primer Convenio, el N° 1 de 1919, proponía una jornada máxima de ocho horas diarias y cuarenta y ocho semanales, cien años después en nuestro país nada cambió. En 1935, el Convenio N° 47 recomendó la reducción a cuarenta horas semanales, sin merma salarial. Más recientemente, la OIT ha insistido en que reducir la jornada no solo mejora la calidad de vida, sino que también puede incrementar la productividad y favorecer la conciliación entre vida laboral y personal.

La OIT no está sola, la campaña por la reducción de la jornada laboral a cuatro días ha ganado impulso a nivel global, respaldada por resultados positivos en múltiples ensayos en empresas de diversos sectores y países. Organizaciones como 4 Day Week Foundation promueven esta transformación, destacando que semanas laborales más cortas mejoran significativamente la satisfacción, bienestar y salud mental de los trabajadores, al tiempo que no afectan la productividad ni los ingresos empresariales.

En esta materia, la evidencia se acumula. Un reciente piloto nacional en el Reino Unido, con la participación de 17 compañías y casi 1,000 empleados, concluyó con un éxito rotundo: todas las empresas decidieron mantener la jornada reducida tras seis meses de prueba, logrando mantener niveles de servicio y desempeño, mientras que dos tercios de los trabajadores reportaron menos agotamiento y casi la mitad mayor satisfacción.

Un estudio publicado en la revista Nature Human Behaviour reveló que reducir la jornada laboral a cuatro días, sin disminuir el salario, mejora la salud mental y física de los empleados, además de aumentar su satisfacción laboral. El estudio, que involucró a 141 empresas en seis países, encontró que los empleados con jornadas más cortas reportaron menos agotamiento, mejor sueño y mayor bienestar general. Sin embargo, hay que reconocer que reducir la jornada no impacta necesariamente en un reparto más justo del trabajo, por ejemplo, no garantiza que quienes hoy están desempleados accedan a un empleo.

Según un informe del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur (IIESS) de la Universidad Nacional del Sur elaborado en septiembre de 2023, una reducción legal de la jornada a 40 horas semanales liberaría entre 35 y 38 millones de horas de trabajo, lo que equivale a entre 890.000 y 955.000 nuevos puestos de trabajo plenos. Sin embargo, estos efectos se consideran máximos y teóricos, ya que suponen que todas esas horas se redistribuyen de manera perfecta, sin intensificación del trabajo ni reemplazo por tecnología.

En escenarios más realistas elaborados también por la universidad —por ejemplo, si la medida se aplicará solo en empresas con más de 10 empleados o solo en el sector formal— el impacto esperado sería menor: alrededor de 550.000 nuevos empleos en el caso de una jornada de 40 horas. Si se considera que en el primer trimestre de 2025 había aproximadamente 1.136.000 personas desocupadas, el efecto sobre el desempleo, aunque significativo, sería aún insuficiente para resolver el problema.

La evidencia internacional muestra, en general, que la reducción de la jornada no genera necesariamente más empleo, pero sí mejora la remuneración por hora trabajada, las condiciones de vida y, en algunos casos, la productividad. Por eso, los autores del informe advierten que no debe medirse el éxito de estas reformas solo por su impacto en la creación de puestos, sino también por su capacidad de mejorar la salud de quienes trabajan, reducir el ausentismo y reorganizar el trabajo de forma más justa y humana.

En la actualidad, y en nuestra región, la OIT está llevando a cabo una serie de conversatorios con importantes expertos en la materia. Esto sucede en consonancia con el avance del tema en varios países de nuestra región donde los debates se están traduciendo en reformas.

En Chile, la nueva legislación aprobada en 2023 establece una reducción progresiva de la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales.

En Colombia, se votó una ley similar en 2021, que prevé que para 2026 la jornada máxima sea de 42 horas. Ambos países están entre los primeros en la región en avanzar con marcos legales efectivos en esta dirección.

En México, la reducción de la jornada integra los compromisos de gobierno de Claudia Sheinbaum, actualmente se están llevando a cabo foros regionales con el objetivo de recoger propuestas que enriquezcan la iniciativa y definir un esquema de implementación gradual que facilite la adaptación en los centros de trabajo.

En todos estos casos se dan dos criterios en su implementación: gradualidad y adaptación de la reducción a determinadas actividades y/o realidades locales.

En Argentina, hay varios proyectos de ley para reducir la jornada laboral. Existen iniciativas que proponen llevarla a 40 horas, otros incluso a 36 horas semanales, estos son los proyectos presentados por diputados de extracción sindical. También hay un proyecto que promueve un régimen optativo en convenios colectivos para experimentar con formatos alternativos (menos días o menos horas), en un período de prueba de 3 a 6 meses elaborado por diputados radicales. Aunque todavía no han prosperado, la discusión está instalada y cuenta con distintos apoyos.

En Argentina son muchos los problemas urgentes en el mundo del trabajo: desocupación, informalidad, salarios insuficientes. Hay que ocuparse de ellos, sin dudas. Pero no por eso debemos limitar el debate exclusivamente a esas dimensiones. Ampliar la agenda también implica repensar cómo trabajamos, porque la forma en que trabajamos impacta directamente en la forma en que vivimos.

Incluso quienes hoy promueven modelos de rendimiento extremo —como varios de los CEOs más influyentes del mundo— reconocen, aunque desde otra lógica, que el trabajo lo atraviesa todo. Lo que está en disputa, entonces, no es si el trabajo define nuestras vidas, sino cómo queremos que lo haga. El desafío es pensar un modelo donde el trabajo sea, al mismo tiempo, una fuente de valor económico y un espacio posible de realización personal.