Una espesa columna de humo negro encendió las alarmas de los vecinos del barrio porteño de Caballito este viernes cerca del mediodía. Según testigos, el incendio comenzó en unos terrenos ubicados sobre la Avenida Avellaneda al 1300 -en las cercanías de la cancha del club Ferro Carril Oeste-. Por el momento, se desconocen los motivos que iniciaron las llamas. Los videos del incendio se viralizaron rápidamente en las redes sociales.

Las llamas se desataron en unas construcciones precarias ubicadas sobre un terreno abandonado en Olegario V. Andrade, entre Bogotá y Avellaneda.



Efectivos de Bomberos de la Ciudad llegaron cerca de las 13 al lugar y cerca de las 14 pudieron contener el incendio, que generó una gran preocupación entre los vecinos del barrio. También se acercó a la zona una unidad del SAME para asistir a las personas afectadas por la inhalación de humo, aunque por el momento las autoridades no especificaron la cantidad de afectados ni posibles heridos.

Los bomberos desplegaron dos líneas de 38 mm para lanzar chorros de agua, una estrategia clave para enfriar las estructuras y evitar que el fuego se extendiera a edificios cercanos y otras partes del galpón.



El fuego afectó una superficie de unos 10 metros por 5, con 4 metros de altura. Las autoridades iniciaron una investigación para determinar el origen del fuego. Los bomberos comunicaron que la situación estaba controlada y que continuaban apagando algunos sectores y atacando focos específicos.