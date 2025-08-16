El Centro Cultural Contraviento (CCC), Rodríguez 721, invita a recorrer las últimas semanas de las muestras ubicadas en la planta baja. Daniel García y Fernando Brizuela exponen bajo la temática "Lo Negro" y, además, se destaca una propuesta visual en Contraviento Bar. Entrada libre y gratuita.

El artista rosarino Daniel García expone "Luces y sombras" en el salón multimedia Sudestada. García sorprende por la profundidad de lo oscuro. Con una instalación doble, de pintura y audiovisual, el artista propone una noche con estrellas hijas del azar, destellos, irrupciones, actos fallidos de la inmensidad del negro.

El artista Fernando Brizuela fusiona la temática "Lo Negro" con cultura y narcotráfico. Una serie que indaga en los miedos, la oscuridad y lo desagradable con "Vuelo Nocturno" junto a sus Monstruos de marihuana. En el pequeño salón se observan insectos y animales nocturnos con el toque particular del artista para esta atmósfera original y desafiante.

Se suma la nueva propuesta distendida y fugaz que ambienta el bar de Contraviento. En esta ocasión, Leandra Tabora expone "Registros de una naturaleza evocativa", una serie que no busca representar la naturaleza, sino dejarse tocar por ella en silencio con ramas, sombras, brumas.

Horarios de visita: martes a viernes de 16 a 21; sábados de 10 a 13 y 16 a 21; domingos de 10 a 13.